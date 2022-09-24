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Удаление из App Store прокомментировали в 2ГИС

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:47
Удаление из App Store прокомментировали в 2ГИС
Фото из архивов Tengrinews.kz
Удаление из App Store прокомментировали в компании 2ГИС, передает Tengrinews.kz.

"2ГИС удалили из AppStore, но уже установленные приложения продолжают работать - данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города. В Google Play 2ГИС по-прежнему доступен для скачивания.

Главный совет владельцам айфонов - не удаляйте уже установленное приложение 2ГИС. Если вы сменили телефон, то используйте 2gis.ru, установите иконку на рабочий стол", - сообщили в пресс-службе компании.

В компании пообещали найти способ решения проблемы и попросили пользователей авторизоваться в 2ГИС любым способом.

Ранее в СМИ сообщили об удалении 2ГИС из AppStore.


Источник: Tengrinews.kz
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