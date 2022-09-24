Удаление из App Store прокомментировали в 2ГИС

Удаление из App Store прокомментировали в компании 2ГИС, передает Tengrinews.kz.



"2ГИС удалили из AppStore, но уже установленные приложения продолжают работать - данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно скачивать любые города. В Google Play 2ГИС по-прежнему доступен для скачивания.



Главный совет владельцам айфонов - не удаляйте уже установленное приложение 2ГИС. Если вы сменили телефон, то используйте 2gis.ru, установите иконку на рабочий стол", - сообщили в пресс-службе компании.



В компании пообещали найти способ решения проблемы и попросили пользователей авторизоваться в 2ГИС любым способом.



Ранее в СМИ сообщили об удалении 2ГИС из AppStore.