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Стало известно о ситуации в Пекине на фоне слухов о госперевороте

Просмотров:453 Опубликовано: Сегодня, 20:05
Стало известно о ситуации в Пекине на фоне слухов о госперевороте
Фото: Markus Winkler / Globallookpress.com
РИА Новости: слухи о возможном госперевороте в Китае не соответствуют действительности

Слухи о возможном госперевороте в Китае не соответствуют действительности. Ситуация в Пекине спокойная, усиления мер безопасности нет. Жители города гуляют в парках и ходят по магазинам, сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее в социальных сетях распространилась информация, что в Китае произошел государственный переворот и захват власти оппозицией. Одним из аргументов стали якобы отмененные рейсы из Пекина.

Агентство отмечает, что жители китайской столицы активно готовятся к «Золотой неделе» — празднованию 73-летней годовщины с момента основания КНР, которая отмечается 1 октября. В связи с праздниками билеты на самолет и поезд дорожают и быстро раскупаются, поскольку жители страны как правило много путешествуют в этот период. Однако проездные документы можно приобрети в любых направлениях, выехать из Пекина и въехать в город также возможно. Кроме того, стало известно об отсутствии перебоев в работе телеканалов, информагентств и соцсетей.

Уточняется, что, несмотря на сообщения о шести тысячах отмененных рейсов, в аэропорту Пекина «Шоуду» отменили только 491 рейс при выполненных 332, а в воздушной гавани «Дасин» — 430 рейсов, еще 278 выполнены. Задержки и отмены рейсов в КНР происходят регулярно, в основном из-за погодных условий или эпидемиологической обстановки.


Источник: lenta.ru
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