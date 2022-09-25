На Землю надвигается затяжная мятежная буря, которая закончится только 4 октября. Сильные колебания могут даже вызвать сбой в работе техники, пишет Qostanay.TV со ссылкой на Пятый канал.



Метеозависимых ждет четырехдневное испытание, к которому лучше готовиться заранее. На Землю надвигается затяжная магнитная буря.



Слабые возмущения уже ощущались накануне, в День осеннего равноденствия. Но в полную мощь магнитный шторм начнет проявлять себя со следующий пятницы.



В это время люди могут ощущать головные боли и даже скачки давления. Поэтому медики советуют отказаться от лишних стрессов и нагрузок в эти дни. Сильные колебания могут даже вызвать сбой в работе техники. Возвращение показателей в норму начнется 2–3 октября. И только 4 октября магнитная буря прекратится.