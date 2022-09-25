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Экс-чиновника из Совбеза обвиняют в выдаче госсекретов

Просмотров:504 Опубликовано: Сегодня, 11:57
Экс-чиновника из Совбеза обвиняют в выдаче госсекретов
ФОТО: Акорда
Бывший первый заместитель Секретаря Совета Безопасности РК Марат Шайхутдинов взят под стражу.

Об этом Ulysmedia.kz сообщил источник из правоохранительных органов. По его словам, Шайхутдинов обвиняется в шпионаже и выдаче государственных секретов в пользу третьих стран.

Правоохранители арестовали экс-чиновника. В настоящее время ведется досудебное расследование.

Напомним, 28 марта Шайхутдинова освободили от должности первого замсекретаря Совбеза.

63-летний Марат Шайхутдинов являлся замсекретаря Совбеза с 2009 года, с 2015 года – первым заместителем.

В 2007-2009 годах был директором Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента.

В 2006-2007 годах – замзаведующего Центром внешней политики АП.

В 2000-2005 годах являлся директором Казахстанско-Российского университета.


Источник: ulysmedia.kz
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