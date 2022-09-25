Экс-чиновника из Совбеза обвиняют в выдаче госсекретов

Бывший первый заместитель Секретаря Совета Безопасности РК Марат Шайхутдинов взят под стражу.



Об этом Ulysmedia.kz сообщил источник из правоохранительных органов. По его словам, Шайхутдинов обвиняется в шпионаже и выдаче государственных секретов в пользу третьих стран.



Правоохранители арестовали экс-чиновника. В настоящее время ведется досудебное расследование.



Напомним, 28 марта Шайхутдинова освободили от должности первого замсекретаря Совбеза.



63-летний Марат Шайхутдинов являлся замсекретаря Совбеза с 2009 года, с 2015 года – первым заместителем.



В 2007-2009 годах был директором Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента.



В 2006-2007 годах – замзаведующего Центром внешней политики АП.



В 2000-2005 годах являлся директором Казахстанско-Российского университета.