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Как приезжим россиянам продлить свое пребывание в Казахстане после 90 дней

Просмотров:1306 Опубликовано: Сегодня, 13:16
Как приезжим россиянам продлить свое пребывание в Казахстане после 90 дней
Фото ©ЭК/Андрей ХАЛИН
Массовый приезд россиян в Казахстан уже прокомментировали в Министерстве внутренних дел и Комитете государственных доходов, напомнив о миграционных правилах. Тем временем иностранцы, живущие и работающие в Казахстане, уже давно практикуют лайфхак о том, как же легально продлить свое пребывание в стране по истечении 90 дней, передает Экспресс К.

Граждане России и Украины могут находиться в Казахстане без виз до 90 дней. Затем им нужно либо оформить вид на жительство, либо покинуть территорию Казахстана. Однако как быть тем иностранцам, которые не хотят возвращаться в свою страну по истечении 90 дней?

Выход есть, и он не является чем-то секретным. Приезжие мигранты давно практикуют его — по истечении 90 дней они просто пересекают границу с другой страной (не той, откуда они прибыли), проводят там несколько часов или суток, а затем вновь возвращаются в Казахстан.

И 90 дней можно отсчитывать заново.

Иными словами, для приезжих, которые приехали в безвизовом порядке из стран Таможенного союза, срок пребывания в Казахстане — 90 дней. Дальше продлить его не получится, только если получить вид на жительство.

Если, к примеру, россияне не хотят возвращаться в свою страну по истечении 90 дней, они могут зарегистрироваться на новый срок. Для этого достаточно лишь выехать в любую другую страну, граничащую с Казахстаном. Побыть там несколько часов и вернуться обратно.

Тогда иностранец будет снова зарегистрирован на 90 дней. Если вы — приезжий из России, который основался в Алматы, самый близкий для вас вариант — Кыргызстан.

Расскажем на примере живой истории. В беседе с корреспондентом Экспресс К гражданин иностранного государства подтвердил, что лайфхак этот работает.

"Я сам из Украины, переехал сюда еще в 2014 году. Занимаюсь бизнесом, лет пять назад открыл кафе, набрал команду из местных ребят. Плюс к этому привез своих друзей из Украины. Нам, гражданам Украины, без визы разрешено находиться здесь не более 90 дней. Вот раз в три месяца мы выезжаем из Казахстана в Кыргызстан. Проводим там день и возвращаемся в Казахстан. И вновь находимся здесь легально. Каждые 90 дней повторяли процедуру. Сейчас кафе уже закрыто, моей команды тут нет, но схема эта рабочая", — рассказал мужчина.


Источник: Экспресс-К
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Комментарии ( 4 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 15:20
montgomery,
Так же и работает, просто едут через Бейнеу в Узбекистан и обратно.
 
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Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 14:34
Это хохлы из России бегут? Или я что-то не так понимаю? Зачем россиянам бежать из своей страны?
 
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  • watlow
  • Marat Schmidt
 serg3132 (Посетители) Сегодня, 13:34
Вот зачем публиковать неверную информацию.Правила пребывания иностранцев в Казахстане регулируют закон "О миграции населения" и постановление правительства "Об утверждении Правил въезда и пребывания иммигрантов в Казахстане, а также их выезда из Казахстана и Правил осуществления миграционного контроля".По данным посольства России в Казахстане, если гражданин России планирует находиться на территории Казахстана свыше 30 дней, ему в обязательном порядке необходимо зарегистрироваться в миграционной службе.

После этого срок нахождения может быть увеличен до 90 календарных дней (30+60). После истечения данного срока гражданин обязан выехать за пределы Казахстана. Повторное посещение Казахстана возможно только по истечении 90 календарных дней с момента выезда из страны.
 
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montgomery (Посетители) Сегодня, 13:33
В Актау этот вопрос намного интереснее
 
 

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