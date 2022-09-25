Как приезжим россиянам продлить свое пребывание в Казахстане после 90 дней

Массовый приезд россиян в Казахстан уже прокомментировали в Министерстве внутренних дел и Комитете государственных доходов, напомнив о миграционных правилах. Тем временем иностранцы, живущие и работающие в Казахстане, уже давно практикуют лайфхак о том, как же легально продлить свое пребывание в стране по истечении 90 дней, передает Экспресс К.
Граждане России и Украины могут находиться в Казахстане без виз до 90 дней. Затем им нужно либо оформить вид на жительство, либо покинуть территорию Казахстана. Однако как быть тем иностранцам, которые не хотят возвращаться в свою страну по истечении 90 дней?
Выход есть, и он не является чем-то секретным. Приезжие мигранты давно практикуют его — по истечении 90 дней они просто пересекают границу с другой страной (не той, откуда они прибыли), проводят там несколько часов или суток, а затем вновь возвращаются в Казахстан.
И 90 дней можно отсчитывать заново.
Иными словами, для приезжих, которые приехали в безвизовом порядке из стран Таможенного союза, срок пребывания в Казахстане — 90 дней. Дальше продлить его не получится, только если получить вид на жительство.
Если, к примеру, россияне не хотят возвращаться в свою страну по истечении 90 дней, они могут зарегистрироваться на новый срок. Для этого достаточно лишь выехать в любую другую страну, граничащую с Казахстаном. Побыть там несколько часов и вернуться обратно.
Тогда иностранец будет снова зарегистрирован на 90 дней. Если вы — приезжий из России, который основался в Алматы, самый близкий для вас вариант — Кыргызстан.
Расскажем на примере живой истории. В беседе с корреспондентом Экспресс К гражданин иностранного государства подтвердил, что лайфхак этот работает.
"Я сам из Украины, переехал сюда еще в 2014 году. Занимаюсь бизнесом, лет пять назад открыл кафе, набрал команду из местных ребят. Плюс к этому привез своих друзей из Украины. Нам, гражданам Украины, без визы разрешено находиться здесь не более 90 дней. Вот раз в три месяца мы выезжаем из Казахстана в Кыргызстан. Проводим там день и возвращаемся в Казахстан. И вновь находимся здесь легально. Каждые 90 дней повторяли процедуру. Сейчас кафе уже закрыто, моей команды тут нет, но схема эта рабочая", — рассказал мужчина.
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