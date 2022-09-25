Участник "Алматы марафона" скончался после финиша

47-летний Рустем Садыков, участник "Алматы марафона" скончался после пересечения линии финиша, передает Tengrinews.kz.
25 сентября в городе Алматы проходил спортивный марафон.
"Это произошло в 09.35. Рустем бежал дистанцию 10 километров. При регистрации он получил номер 8743", - сообщила директор "Алматы марафона" Салтанат Казыбаева.
Как сообщил главный врач соревнований, дежуривший на финише Оразбек Сахов, "участник упал сразу же, едва успев пересечь финишную прямую на площади Республики и пройдя несколько метров".
"Мы сразу начали оказывать ему помощь. Первичную помощь начали оказывать волонтеры "Красного полумесяца Казахстана", далее сердечно-легочная реанимация (непрямой массаж сердца, дыхание мешком Амбу с использованием воздуховода, дефибрилляция неоднократно, налажен венозный доступ, инъекции адреналина) проводилась совместно с сотрудниками станции городской скорой помощи.
Вначале сердце удалось запустить, появился синусовый ритм, через 2 минуты наступила повторная остановка сердца. Реанимационные мероприятия продолжались в течение 30 минут, из них последние 10 минут - в машине скорой помощи. И в 10.15 мы констатировали смерть. Официальную причину можно будет назвать лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы", - добавил Сахов.
По словам близких погибшего, в беговом мероприятии он принимает участие уже не первый раз. Он бежал в апреле на Алматинском полумарафоне, на "Алматы марафоне" в 2021 году также на дистанции 10 километров.
Организаторы соревнований выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Они окажут финансовую помощь в транспортировке тела в Астану, откуда Рустем приехал специально для участия в соревнованиях.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.