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Участник "Алматы марафона" скончался после финиша

Просмотров:124 Опубликовано: Сегодня, 14:55
Участник "Алматы марафона" скончался после финиша
Иллюстративное фото
47-летний Рустем Садыков, участник "Алматы марафона" скончался после пересечения линии финиша, передает Tengrinews.kz.

25 сентября в городе Алматы проходил спортивный марафон.

"Это произошло в 09.35. Рустем бежал дистанцию 10 километров. При регистрации он получил номер 8743", - сообщила директор "Алматы марафона" Салтанат Казыбаева.

Как сообщил главный врач соревнований, дежуривший на финише Оразбек Сахов, "участник упал сразу же, едва успев пересечь финишную прямую на площади Республики и пройдя несколько метров".

"Мы сразу начали оказывать ему помощь. Первичную помощь начали оказывать волонтеры "Красного полумесяца Казахстана", далее сердечно-легочная реанимация (непрямой массаж сердца, дыхание мешком Амбу с использованием воздуховода, дефибрилляция неоднократно, налажен венозный доступ, инъекции адреналина) проводилась совместно с сотрудниками станции городской скорой помощи.

Вначале сердце удалось запустить, появился синусовый ритм, через 2 минуты наступила повторная остановка сердца. Реанимационные мероприятия продолжались в течение 30 минут, из них последние 10 минут - в машине скорой помощи. И в 10.15 мы констатировали смерть. Официальную причину можно будет назвать лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы", - добавил Сахов.

По словам близких погибшего, в беговом мероприятии он принимает участие уже не первый раз. Он бежал в апреле на Алматинском полумарафоне, на "Алматы марафоне" в 2021 году также на дистанции 10 километров.

Организаторы соревнований выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Они окажут финансовую помощь в транспортировке тела в Астану, откуда Рустем приехал специально для участия в соревнованиях.


Источник: tengrinews.kz
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