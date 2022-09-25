Что произойдет с организмом, если пить слишком много чая

Увлекаться чаем, крепко заваривая его много раз в день, категорически нельзя. При определенных условиях чай может оказаться очень вредным для организма, утверждают специалисты Doctorpiter, передает Tengri Lifestyle.



В чае содержится кофеин. Он вызывает привыкание и весьма неприятный синдром отмены с сопровождающими его головной болью, раздражительностью и сонливостью. При переизбытке в организме кофеин вызывает побочные эффекты - учащенное мочеиспускание, приступ мигрени, тошноту, диарею, боль в животе, учащенное сердцебиение и бессонницу.



Чаи, которые особенно богаты кофеином, - зеленый чай, белые чаи, чай маття (матча).



Мешает усвоению железа



В чае много дубильных веществ. Они могут мешать усвоению железа, которое необходимо для здорового обмена веществ. Дубильные вещества образуют с железом нерастворимые комплексы, препятствующие всасыванию. Чтобы нивелировать этот эффект, стоит сократить время заваривания чая до 4-5 минут.



Также не стоит пить чай сразу после еды. Надо подождать не менее 20 минут, чтобы железо усвоилось в организме.



Проблемы во время беременности



Рекомендуется избегать чрезмерного употребления чая во время беременности. Кофеин и катехин могут мешать усвоению важнейшей для женщины и ребенка фолиевой кислоты.



Снижает эффективность лекарств



Увлекаться чаем не стоит и тем, кто регулярно пьет лекарства, назначенные доктором. Вещества в его составе могут взаимодействовать с некоторыми препаратами и снижать их эффективность.



Сколько чая в день не вредит здоровью



Рекомендуется употреблять не более 400 миллиграммов кофеина в день - все, что укладывается в эту норму, полезно для здоровья. Исходя из этого количества, вы легко можете выпивать несколько чашек чая в день - в одной содержится от 15 до 70 миллиграммов кофеина, в зависимости от крепости.



Учитывать при этом нужно все содержащие кофеин напитки и продукты, которые вы едите и пьете в течение дня - от шоколада до энергетиков и непосредственно кофе.



Специалисты также добавляют: не стоит выпивать больше 5 чашек зеленого чая в день, чтобы он не помешал усвоению железа. И употреблять его лучше между приемами пищи. Зеленый чай также содержит фтор, который полезен для здоровья ногтей и костей, но может вызывать различные заболевания костной системы, если в организме есть его переизбыток.



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