Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Россиянам начали запрещать выезд в Казахстан, сообщает российское издание Baza.



«Погранслужба ФСБ стала запрещать россиянам выезд из страны. Об этом сообщает адвокат Павел Чиков», - говорится в сообщении в воскресенье.



Также издание приложило копии двух уведомлений о необходимости явиться в военкомат, выданных на российских пограничных пунктах «Озинки» и «Звериноголовское» – оба пункта расположены на границе с Казахстаном.



Отметим, что поток желающих попасть в Казахстан граждан России резко увеличился после объявления там частичной мобилизации 21 сентября на фоне отступления российских войск из занятых ими ранее регионов Украины. 23 сентября в пограничной службе КНБ сообщили, что взяли на особый контроль ситуацию на границе. По состоянию на 23 сентября, в Казахстан с начала 2022 года въехали более 1,6 млн граждан России.



На 20% выросло с 21 сентября число въезжающих из России в Казахстан легковушек.



23 сентября министерство иностранных дел Казахстана заявило, что верит в гостеприимство казахстанцев и ставит национальную безопасность превыше всего.











