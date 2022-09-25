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Россиянам начали запрещать выезд в Казахстан

Просмотров:4127 Опубликовано: Сегодня, 19:45
Россиянам начали запрещать выезд в Казахстан
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Алматы. 25 сентября. КазТАГ – Россиянам начали запрещать выезд в Казахстан, сообщает российское издание Baza.

«Погранслужба ФСБ стала запрещать россиянам выезд из страны. Об этом сообщает адвокат Павел Чиков», - говорится в сообщении в воскресенье.

Также издание приложило копии двух уведомлений о необходимости явиться в военкомат, выданных на российских пограничных пунктах «Озинки» и «Звериноголовское» – оба пункта расположены на границе с Казахстаном.

Отметим, что поток желающих попасть в Казахстан граждан России резко увеличился после объявления там частичной мобилизации 21 сентября на фоне отступления российских войск из занятых ими ранее регионов Украины. 23 сентября в пограничной службе КНБ сообщили, что взяли на особый контроль ситуацию на границе. По состоянию на 23 сентября, в Казахстан с начала 2022 года въехали более 1,6 млн граждан России.

На 20% выросло с 21 сентября число въезжающих из России в Казахстан легковушек.

23 сентября министерство иностранных дел Казахстана заявило, что верит в гостеприимство казахстанцев и ставит национальную безопасность превыше всего.







Источник: КазТАГ
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Комментарии ( 1 )

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Базелик (Посетители) Сегодня, 21:07
Очередной фейк, тьфу какая гадость
 
 

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