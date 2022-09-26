Казахстанско-российскую границу со стороны Петропавловска закрыли

Казахстанско-российскую границу со стороны Петропавловска закрылиФото: Orda.kz

Казахстанско-российскую границу со стороны Петропавловска закрыли. Об этом сообщает корреспондент Orda.kz, который сейчас находится на границе.



По словам таксистов и источников, мужчин призывного возраста не пропускает через границу российская сторона.



По неподтвержденной информации, на границе со стороны РФ ждут всех, кто не смог проехать. Их сразу отвезут на автобусах в военкоматы.



Напомним, ранее мы писали, что пограничники ФСБ стали запрещать россиянам выезжать из страны по требованию военкоматов. Наиболее вероятной датой закрытия границ считали 28 сентября, после проведения референдумов. Не совсем понятно, почему россиянам запрещают пересекать границы уже сегодня.