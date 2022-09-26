Казахстанско-российскую границу со стороны Петропавловска закрыли Казахстанско-российскую границу со стороны Петропавловска закрылиФото: Orda.kz Казахстанско-российскую границу со стороны Петропавловска закрыли. Об этом сообщает корреспондент Orda.kz, который сейчас находится на границе.
По словам таксистов и источников, мужчин призывного возраста не пропускает через границу российская сторона.
По неподтвержденной информации, на границе со стороны РФ ждут всех, кто не смог проехать. Их сразу отвезут на автобусах в военкоматы.
Напомним, ранее мы писали, что пограничники ФСБ стали запрещать россиянам выезжать из страны по требованию военкоматов. Наиболее вероятной датой закрытия границ считали 28 сентября, после проведения референдумов. Не совсем понятно, почему россиянам запрещают пересекать границы уже сегодня.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz