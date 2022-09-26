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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанско-российскую границу со стороны Петропавловска закрыли

Просмотров:2408 Опубликовано: Сегодня, 08:05
Казахстанско-российскую границу со стороны Петропавловска закрыли
Фото: Orda.kz
Казахстанско-российскую границу со стороны Петропавловска закрыли
Казахстанско-российскую границу со стороны Петропавловска закрылиФото: Orda.kz
Казахстанско-российскую границу со стороны Петропавловска закрыли. Об этом сообщает корреспондент Orda.kz, который сейчас находится на границе.

По словам таксистов и источников, мужчин призывного возраста не пропускает через границу российская сторона.

По неподтвержденной информации, на границе со стороны РФ ждут всех, кто не смог проехать. Их сразу отвезут на автобусах в военкоматы.

Напомним, ранее мы писали, что пограничники ФСБ стали запрещать россиянам выезжать из страны по требованию военкоматов. Наиболее вероятной датой закрытия границ считали 28 сентября, после проведения референдумов. Не совсем понятно, почему россиянам запрещают пересекать границы уже сегодня.


Источник: ORDA.KZ
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Комментарии ( 2 )

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 master_kz (Посетители) Сегодня, 09:13
Цитата: Наги_Актау
Там регулярную армию супер современную и профессиональную уже разнесли,

Так разнесли что линия соприкосновения растянулась в более чем 1000 км. По сути эта спецоперация подходила к завершению, но тут рекой полилось вооружение кучи стран НАТО во главе с США. Никто уже ничего не скрывает. Против кого организовывался этот военный блок давно понятно. А ковровые бомбардировки это слишком демократический способ. РФ его не применяет в отличии от некоторых.
 
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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 08:19
Оно понятное дело. Путин думал народ России всецело его поддерживает и как бесноватые побегут в атаку. Люди жить хотят. Там регулярную армию супер современную и профессиональную уже разнесли, мобилизованых также разнесут.
Как говорится не вышло за 3 дня подмять Украину. Мобилизация идёт только потому что ядерное оружие применять не решатся, потому что могут отвернутся от России и те страны которые якобы остались в списке дружественных стран, а мясо нужно, будут массой теперь брать. Где там не имеющие аналоги и ушедшие на 30 лет вперёд танки, самолёты, рэб и прочие байки?
 
 

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