Бесплатное жилье, еда и вода: как казахстанцы встречают приезжающих россиян в Уральске

Жители Уральска встречают приезжающих в город россиян - гостям предлагают бесплатное жилье, помогают обустроиться, проводят раздачу еды, а местный кинотеатр и вовсе отдал целый зал под ночлег для убежавших от мобилизации граждан соседней страны, передает корреспондент NUR.KZ.



Кадры оказываемой помощи опубликованы в Telegram-канале Ксении Собчак "Кровавая барыня". Там демонстрируют, как гостеприимно встречают казахстанцы "беженцев": кто-то раздает плов, кто-то еду и воду прямо из машины. На выходе из вокзала упаковками стоит вода, которую так же можно брать бесплатно. Как пишет канал, кто-то из жителей предоставляет SIM-карты, кто-то пускает переночевать к себе домой.



"Тем не менее, не всем достается место на ночлег, количество прибывших настолько велико, что городские мечети объявили о готовности принять всех желающих", - пишет паблик.







Между тем, в субботу вечером кинотеатр Cinema Park, расположенный в местном ТРЦ, опубликовал в Instagram обращение своего директора, которая предлагает остановиться на ночлег прямо в кинотеатре. Она отметила, что "цены бешенные" на съемное жилье, а потому руководство кинотеатра выделило зал для ночлега. Она пригласила всех приходить.