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Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за фейков

Просмотров:443 Опубликовано: Сегодня, 15:00
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за фейков
Фото с сайта tengrinews.kz
Генеральная прокуратура обратилась казахстанцам из-за распространяющихся в Интернете фейков, передает Tengrinews.kz.

В заявлении заместителя генпрокурора Жандоса Умиралиева отмечается, что в отечественном информационном пространстве и различных социальных медиа участились случаи распространения заведомо ложной информации по различной тематике.

"При этом они сопровождаются провокационными высказываниями блогеров и комментариями пользователей, имеющими признаки разжигания национальной розни. Публикуются недостоверные сообщения, порочащие честь и достоинство конкретных граждан, а также о задержании и привлечении к уголовной ответственности ряда известных лиц", - говорится в сообщении.






Подобные фейковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок, подчеркнули в ведомстве.

"Распространение недостоверных сведений в основном осуществляются блогерами умышленно, в собственных и в интересах третьих лиц. Их цель - это личное обогащение и получение материальной выгоды путем вымогательства средств.

Указанные действия, направленные на разжигание национальной розни, вымогательство, распространение заведомо ложной информации являются уголовно-наказуемыми деяниями и влекут уголовную ответственность по статьям 174, 194 и 274 Уголовного кодекса", - добавили в Генпрокуратуре.

В связи с этим, Генеральная прокуратура призывает граждан страны, представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения любых приведенных выше правонарушений, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 16:44
Это в защиту семьи.
 
 

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