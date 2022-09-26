Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за фейков

Генеральная прокуратура обратилась казахстанцам из-за распространяющихся в Интернете фейков, передает Tengrinews.kz.



В заявлении заместителя генпрокурора Жандоса Умиралиева отмечается, что в отечественном информационном пространстве и различных социальных медиа участились случаи распространения заведомо ложной информации по различной тематике.



"При этом они сопровождаются провокационными высказываниями блогеров и комментариями пользователей, имеющими признаки разжигания национальной розни. Публикуются недостоверные сообщения, порочащие честь и достоинство конкретных граждан, а также о задержании и привлечении к уголовной ответственности ряда известных лиц", - говорится в сообщении.













Подобные фейковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок, подчеркнули в ведомстве.



"Распространение недостоверных сведений в основном осуществляются блогерами умышленно, в собственных и в интересах третьих лиц. Их цель - это личное обогащение и получение материальной выгоды путем вымогательства средств.



Указанные действия, направленные на разжигание национальной розни, вымогательство, распространение заведомо ложной информации являются уголовно-наказуемыми деяниями и влекут уголовную ответственность по статьям 174, 194 и 274 Уголовного кодекса", - добавили в Генпрокуратуре.



В связи с этим, Генеральная прокуратура призывает граждан страны, представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения любых приведенных выше правонарушений, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации.