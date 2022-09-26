Кайрату Сатыбалдыулы вынесли приговор

Суд Астаны вынес приговор в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Признать Сатыбалдыулы виновным по статье 28, части 3; статье 189, части 4, пункту 2; статье 195, части 4, пункту 2. Назначить Кайрату Сатыбалдыулы шесть лет лишения свободы с конфискацией и лишением права занимать должности на госслужбе и нацкомпаниях сроком на 10 лет", - зачитал приговор судья суда № 2 района Байконыр города Астаны Нурлан Баяхметов.
Судья постановил назначить отбывание наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
"Внести представление Президенту о лишении Сатыбалдыулы звания генерал-майора органов национальной безопасности, а также орденов "Курмет" и "Парасат", - добавил судья.
Напомним, государственный обвинитель запросил для Кайрата Сатыбалдыулы шесть лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Кайрат Сатыбалдыулы заключил два медиативных соглашения, признал вину и возместил ущерб.
Напомним, дело рассматривается с 16 сентября в суде № 2 района Байконыр Астаны. Кайрат Сатыбалдыулы обвиняется в совершении преступлений по статьям: "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием", "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному".
В конце августа стало известно, что Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере.
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