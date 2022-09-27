Теракт произошел в Турции

В турецком городе Мерсине трое неизвестных хотели проникнуть в здание полиции под видом сотрудников, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Mash.Когда правоохранители попытались их задержать — началась перестрелка, сообщает телеканал A Haber.Одна из нападавших — женщина-смертница — пыталась заехать на территорию участка на авто, в салоне которого находилось самодельное взрывное устройство.Когда полицейские попытались ее задержать и открыли огонь, снаряд сдетанировал. В результате взрыва один полицейский погиб, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии.Местные органы сообщают о двух подельниках — мужчине и женщине.Первого удалось задержать почти сразу, вторую разыскивают.Также известно, что бомбу, которая лежала в авто, взорвали дистанционно.