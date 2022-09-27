Приложения "ВКонтакте" и Mail.ru удалили из App Store

Компания VK подтвердила удаление своих приложений из App Store по решению Apple, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Ранее в понедельник многие приложения VK, среди которых VK Play, "VK Музыка", "VK Клипы" и "VK Мессенджер", VK Play и "VK Админ", а также "Почта Mail․ru" и "Облако Mail.ru" перестали появляться при поиске в App Store.



"VK подтверждает, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в App Store. Сервисы VK, установленные на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.



Как добавили в пресс-службе "ВКонтакте", VK направила запрос в Apple о предоставлении разъяснений в связи с блокировкой нескольких приложений компании в App Store.