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В первую очередь интересы казахстанцев - Смаилов о притоке россиян

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:43
В первую очередь интересы казахстанцев - Смаилов о притоке россиян
Фото:primeminister.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов высказался о притоке граждан России в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Перед началом заседания правительства хочу отметить, что в обществе возникло недопонимание некоторых вопросов миграции, которые вчера рассматривались на совещании.

В этой связи подчеркиваю: иностранным гражданам оказываются услуги в рамках закона. Мы, выполняя свои международные обязательства, всегда помним, что нет ценности выше интересов нашей страны и народа", - сказал Смаилов на заседании правительства.

Премьер-министр добавил, что один из важнейших рассмотренных вопросов - правопорядок и безопасность.

"Также из-за роста цен на арендное жилье наши граждане оказались в затруднительном положении. Ответственным органам необходимо принять соответствующие меры по стабилизации ситуации на рынке жилья. Об этом мы вчера говорили.

Первоочередной приоритет для нас, в первую очередь интересы казахстанцев, обеспечение их работой. Все предприятия и организации должны это учитывать. Мигранты из соседних стран могут работать у нас только в рамках установленного законодательства. Данная ситуация находится на постоянном контроле", - сказал Смаилов.


Источник: Tengrinews.kz
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