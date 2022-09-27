В первую очередь интересы казахстанцев - Смаилов о притоке россиян

Премьер-министр Алихан Смаилов высказался о притоке граждан России в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Перед началом заседания правительства хочу отметить, что в обществе возникло недопонимание некоторых вопросов миграции, которые вчера рассматривались на совещании.



В этой связи подчеркиваю: иностранным гражданам оказываются услуги в рамках закона. Мы, выполняя свои международные обязательства, всегда помним, что нет ценности выше интересов нашей страны и народа", - сказал Смаилов на заседании правительства.



Премьер-министр добавил, что один из важнейших рассмотренных вопросов - правопорядок и безопасность.



"Также из-за роста цен на арендное жилье наши граждане оказались в затруднительном положении. Ответственным органам необходимо принять соответствующие меры по стабилизации ситуации на рынке жилья. Об этом мы вчера говорили.



Первоочередной приоритет для нас, в первую очередь интересы казахстанцев, обеспечение их работой. Все предприятия и организации должны это учитывать. Мигранты из соседних стран могут работать у нас только в рамках установленного законодательства. Данная ситуация находится на постоянном контроле", - сказал Смаилов.