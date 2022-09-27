В течение трех дней казахстанцы, принимающие у себя иммигрантов, обязаны сообщить о них

Миграционная служба МВД напоминает, что принимающие лица с казахстанской стороны обязаны уведомлять о прибытии иностранца, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Polisia.kz.
В частности, МВД обратилось к владельцам гостиниц, хостелов, пансионатов, общежитий, собственникам квартир и других жилых помещений. Комитет миграционной службы МВД призывает строго соблюдать требования миграционного законодательства.
Так, согласно пункту 9 правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, утвержденных постановлением правительства РК №148 от 21 января 2012 года, физические и юридические лица, которые принимают иностранных граждан, обязаны уведомить органы внутренних дел о пребывающих у себя иммигрантов.
Уточняется, что данное уведомление обязательно подается в течение трех рабочих дней со дня прибытия иностранного гражданина.
«Предупреждаю, что в случае пропуска указанного срока и неуведомления органов внутренних дел о пребывании иммигранта принимающее в Казахстане физическое и юридическое лицо будет привлечено к ответственности по статье кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 10 до 25 МРП, а при повторном нарушении – до 100 МРП, что эквивалентно 306 тыс тенге. Для физлиц предусмотрено наказание в виде предупреждения, а за повторное нарушение – штраф в размере 30 МРП, или 91 890 тенге», − уточнили в ведомстве.
Также сообщается, что уведомление о прибытии иностранца принимающая сторона может подать тремя способами.
Первый. Физические и юридические лица могут информировать о прибытии иммигранта напрямую через электронный визово-миграционный портал по адресу: vmp.gov.kz или через egov.kz.
Для этого казахстанской стороне достаточно иметь электронную цифровую подпись и паспортные данные иммигранта.
Второй способ. Уведомление о прибытии иностранца принимающие с казахстанской стороны физические и юридические лица могут подать непосредственно в отделах и отделениях миграционной службы органов внутренних дел по своему району.
Третий самый легкий способ – скачать в App Store или Play Market приложение E-Qonaq.
«А уведомление подается буквально в два шага. Даже есть возможность загрузки паспортных данных иностранца путем сканирования его паспорта через камеру смартфона. Авторизация и заполнение уведомления интуитивно понятны. Занимают минуту времени», − уточнили в МВД.
Еще раз в ведомстве обратили внимание на то, что физические и юридические лица обязаны соблюдать требования закона, а иностранным гостям следует сообщать свои паспортные данные принимающей стороне и соблюдать законодательство Республики Казахстан.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. После этого практически все билеты на ближайшие дни из РФ в другие страны были выкуплены и недоступны за несколько часов.
После объявления в России частичной мобилизации в социальных сетях стали появляться видео с колоннами машин на границе с Казахстаном.
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