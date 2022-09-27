Министра спросили, будет ли Казахстан выдавать россиян-уклонистов

Министра внутренних дел РК спросили, будет ли Казахстан выдавать россиян-уклонистов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь - и у нас, и в Российской Федерации было уголовно наказуемое деяние. Кроме того, вы знаете, что в случае объявления его в розыск, мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в Россию", - ответил Марат Ахметжанов на брифинге СЦК.
Министр отметил, что речь не идет о мобилизованных гражданах России.
"Если это уголовное правонарушение, сегодня каждый день как со стороны России, так и с нашей стороны ведется выдача в рамках Минской конвенции, и в рамках оказания правовой помощи, ратифицированных нашими парламентами.
Вопрос не стоит о мобилизации, я говорю об уголовных правонарушениях, которые зарегистрированы, которые санкционированы и объявлены в международный розыск. Военкоматы если будут искать, это не является правовым основанием для их выдачи", - заключил глава МВД Казахстана.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.