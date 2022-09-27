В Казахстане легализуют иностранные авто. Подробности

В Казахстане планируют легализовать иностранные авто. В МВД озвучили LS
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В ведомстве пояснили, что правительству было поручено легализовать иностранные машины, ввезенные в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Стоимость платежей за первичную регистрацию не должна превышать 200-250 тыс. тенге.
По информации МВД в ответ на запрос LS, на данный момент формируются поправки в законодательные акты. Они позволят гражданам зарегистрировать ввезенные иностранные авто на приемлемых условиях. Также в актах будет указан механизм проведения легализации.
"Уже проработаны вопросы обмена информацией между органами внутренних дел, государственных доходов и национальной безопасности (пограничная служба) по всем транспортным средствам, ввезенным в Казахстан до 1 сентября 2022 года. Сведения по таким автомобилям обобщаются МВД для исключения легализации авто, ввезенных после установленного срока", – пояснили в ведомстве.
Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться с нелегальным ввозом авто.
"Необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь. При этом надо урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября текущего года", – пояснил он тогда.
В свою очередь в КГД сообщили, что 121,8 тыс. автомашин временно ввезено из третьих стран на территорию Казахстана с 2019 года по июль 2022 года.
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