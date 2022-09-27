О странах-союзниках Казахстана высказался Токаев

На встрече с общественностью Шымкента Касым-Жомарт Токаев высказался о сложной геополитической ситуации в мире. По его словам, "мы придерживаемся нейтральной позиции во внешней политике", сообщает Zakon.kz.



Внешняя политика Казахстана по-прежнему будет сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной, заявил президент.



- Казахстан будет прилагать все усилия для дальнейшего развития союзнических отношений с Россией, вечного стратегического партнерства с Китаем, всестороннего сотрудничества с братскими центрально-азиатскими государствами, а именно Кыргызстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном, и, конечно же, о Турции, развитии взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными государствами мира, будь то в Азии, на Ближнем Востоке или на Европейском континенте, - сказал Касым-Жомарт Токаев.



Глава высказался уверенность, что именно такая внешняя политика соответствует интересам казахстанцев.



Президент Казахстана добавил, что в этот сложный период, когда в соседних странах происходят вооруженные конфликты, особенно важно сохранить согласие народа.



- Источник благополучия – наше единство. Эти слова имеют глубокий смысл. Благополучие означает экономику, а единство – политику. Мы сможем расти и развиваться только в том случае, если сможем сохранить мир в стране. Нам не нужны ни внешние враги, ни внутренние распри. Поэтому мы придерживаемся нейтральной позиции во внешней политике. Эта позиция высоко оценена международным сообществом и отвечает высшим интересам нашей страны. А во внутренней политике наши важнейшие приоритеты – единство и согласие, - сказал Касым-Жомарт Токаев.



Кроме того, глава государства подчеркнул, что внешняя политика Казахстана направлена на обеспечение благоприятных условий для дальнейшего укрепления государственности.



- В центре наших усилий на международной арене – интересы Казахстана и нашего народа. Мы будем бороться за верховенство международного права и Устава ООН. Считаем крайне важным укрепление принципов справедливости в международных отношениях, невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности государства, - сказал Касым-Жомарт Токаев.



Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шымкент 27 сентября после посещения Туркестанской области.