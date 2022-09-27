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Пользователям WhatsApp рассказали о новой функции

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:10
Пользователям WhatsApp рассказали о новой функции
Фото: Jonas Leupe / Unsplash
Разработчики популярного мессенджера WhatsApp начали внедрять функцию, с помощью которой пользователи смогут создавать ссылки для быстрого перехода к звонку.

Об этом глава компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг рассказал на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«На этой неделе мы запускаем в WhatsApp функцию создания ссылок для звонков. Вы сможете поделиться ссылкой, которая позволит одним нажатием начать звонок», — говорится в публикации.

Как уточняет TechCrunch, речь идет о ссылках для видеозвонков, которые уже присутствуют на других популярных платформах. Отмечается, что опция будет доступна всем пользователям. Она появится в разделе звонков.

Ранее стало известно, что в WhatsApp внедрят возможность добавлять к документам описание перед отправкой. Новая опция также позволит пользователям iOS предварительно просматривать файл перед отправкой сообщения.

Перед этим сообщалось, что юзеры WhatsApp смогут создавать персонализированные аватары. Их также можно будет использовать в качестве фотографии профиля.


Источник: lenta.ru
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