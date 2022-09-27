Минобороны России не обращалось к Казахстану с просьбой о возвращении россиян

Астана. 27 сентября. КазТАГ – Министерство обороны России не обращалось к Казахстану с просьбой о возвращении россиян, сообщает ТАСС.



«Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует», - заявили в российском оборонном ведомстве во вторник.



Во вторник министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что казахстанские власти не планируют выдавать России ее граждан, уклоняющихся от мобилизации.