За семейное насилие уголовные дела будут возбуждаться без заявления пострадавших в Казахстане

Сразу будут открывать возбуждать уголовное дело за насилие в семье Возбуждать уголовные дела по семейному насилию без заявлений намерено министерство внутренних дел Казахстана, сообщил глава МВД Марат Ахметжанов.



«Сотрудник выехал, увидел побои, записал все на видеорегистратор, этого будет достаточно. Заявления потерпевшего уже не нужно», — сказал Ахметжанов на брифинге во вторник.



По его словам, надо перейти от заявительного на выявительный характер реагирования на бытовые насилия, то есть, привлекать нарушителя к ответственности за сам факт.



Также намерены ужесточить административные санкции – увеличить минимальный срок административного ареста, сделав его от пяти суток.



«Ранее такого срока не было. Также, увеличить срок ареста по повторным правонарушениям с 20 до 25 суток», — добавил министр.



Вместо предупреждения он предложил ввести общественные работы, которые, по его данным, являются одним из эффективных запоминающихся наказаний. Также, примирение сторон сделать возможным лишь единожды, и только в суде.



Две трети жертв домашнего насилия отказываются от подачи заявления.



«С начала года в полицию поступило 99 тыс. сообщений о домашнем насилии, но 62 тыс. из них были «списаны», поскольку по приезду полиции потерпевшие сами отказывались от подачи заявлений, а без такого заявления полицейский не может привлечь «домашних тиранов» к ответственности», — сказал Ахметжанов на брифинге во вторник.



По его словам, безнаказанность порождает вседозволенность, рукоприкладство переходит в привычку, а отсюда — уже более тяжкие последствия. В итоге, за 2022 год 605 преступлений в Казахстане произошло на семейно-бытовой почве.