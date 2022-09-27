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На магистралях "Северных потоков" обнаружены сразу три повреждения. Польша и Дания заявили о саботаже

Просмотров:358 Опубликовано: Вчера, 21:48
На магистралях "Северных потоков" обнаружены сразу три повреждения. Польша и Дания заявили о саботаже
Фото из открытых источников
На магистралях газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" обнаружены сразу три повреждения. Власти ФРГ и Дании пытаются установить причины случившегося, сообщает DW.

По данным источников в силовых структурах, причина утечек пока не установлена, но некоторые данные указывают на возможность саботажа.

Эту же версию озвучил и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Сегодня мы столкнулись с диверсией. Подробности пока неизвестны, но ясно, что была диверсия, что, возможно, означает новый шаг в эскалации войны в Украине", – приводит слова Матеуша Моравецкого "Русская служба BBC".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также считает, что ситуация чрезвычайно необычная.

"Целых три утечки, причём на некотором расстоянии друг от друга. Поэтому очень трудно представить себе, что это совпадение", – сказала она.

Три утечки – одна на газопроводе "Северный поток-2" и две – на обеих нитках "Северный поток" – были обнаружены в ночь на 26 сентября. Все три произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

Шведские и датские сейсмологи зафиксировали мощные подводные взрывы в районах, где случилась утечка, сообщило шведское общественное телевидение SVT.
На карте красными точками показаны утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" / Скриншот с сайта svt.se

Еврокомиссию проинформировали об утечках. Представитель ЕС по энергетическим вопросам Тим Макфи заявил, что на безопасность поставок газа в Евросоюз это не повлияло.

"Как вы знаете, в последнее время по "Северному потоку" не доставлялось ничего, а "Северный поток-2" не получил разрешения на работу", – уточнил он.

Специалисты оценивают возможную утечку парниковых газов и выясняют, повлияла ли ситуация на газопроводах на морскую навигацию. В районах происшествия местные власти создали зоны отчуждения.

Газопровод "Северный поток-2" из России в Германию достроили осенью 2021 года, но его так и не запустили. 22 февраля Германия остановила процесс его запуска в ответ на признание Россией независимости самопровозглашённых ДНР и ЛНР (не признаны в Казахстане).

Газопровод "Северный поток" продолжал работу, однако Россия сначала снизила, а позднее остановила прокачку газа по этому трубопроводу, заявив о неисправности единственной рабочей турбины.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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Papirosso (Посетители) Сегодня, 00:19
Интересно , почему не пишут про то что в США заводы перерабатывающие газовые горят или взрываются ?!

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
 

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