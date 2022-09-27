На магистралях "Северных потоков" обнаружены сразу три повреждения. Польша и Дания заявили о саботаже

На магистралях газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" обнаружены сразу три повреждения. Власти ФРГ и Дании пытаются установить причины случившегося, сообщает DW.
По данным источников в силовых структурах, причина утечек пока не установлена, но некоторые данные указывают на возможность саботажа.
Эту же версию озвучил и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Сегодня мы столкнулись с диверсией. Подробности пока неизвестны, но ясно, что была диверсия, что, возможно, означает новый шаг в эскалации войны в Украине", – приводит слова Матеуша Моравецкого "Русская служба BBC".
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также считает, что ситуация чрезвычайно необычная.
"Целых три утечки, причём на некотором расстоянии друг от друга. Поэтому очень трудно представить себе, что это совпадение", – сказала она.
Три утечки – одна на газопроводе "Северный поток-2" и две – на обеих нитках "Северный поток" – были обнаружены в ночь на 26 сентября. Все три произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.
Шведские и датские сейсмологи зафиксировали мощные подводные взрывы в районах, где случилась утечка, сообщило шведское общественное телевидение SVT. На карте красными точками показаны утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" / Скриншот с сайта svt.se
Еврокомиссию проинформировали об утечках. Представитель ЕС по энергетическим вопросам Тим Макфи заявил, что на безопасность поставок газа в Евросоюз это не повлияло.
"Как вы знаете, в последнее время по "Северному потоку" не доставлялось ничего, а "Северный поток-2" не получил разрешения на работу", – уточнил он.
Специалисты оценивают возможную утечку парниковых газов и выясняют, повлияла ли ситуация на газопроводах на морскую навигацию. В районах происшествия местные власти создали зоны отчуждения.
Газопровод "Северный поток-2" из России в Германию достроили осенью 2021 года, но его так и не запустили. 22 февраля Германия остановила процесс его запуска в ответ на признание Россией независимости самопровозглашённых ДНР и ЛНР (не признаны в Казахстане).
Газопровод "Северный поток" продолжал работу, однако Россия сначала снизила, а позднее остановила прокачку газа по этому трубопроводу, заявив о неисправности единственной рабочей турбины.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz