На магистралях "Северных потоков" обнаружены сразу три повреждения. Польша и Дания заявили о саботаже

На магистралях газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" обнаружены сразу три повреждения. Власти ФРГ и Дании пытаются установить причины случившегося, сообщает DW.



По данным источников в силовых структурах, причина утечек пока не установлена, но некоторые данные указывают на возможность саботажа.



Эту же версию озвучил и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.



"Сегодня мы столкнулись с диверсией. Подробности пока неизвестны, но ясно, что была диверсия, что, возможно, означает новый шаг в эскалации войны в Украине", – приводит слова Матеуша Моравецкого "Русская служба BBC".



Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также считает, что ситуация чрезвычайно необычная.



"Целых три утечки, причём на некотором расстоянии друг от друга. Поэтому очень трудно представить себе, что это совпадение", – сказала она.



Три утечки – одна на газопроводе "Северный поток-2" и две – на обеих нитках "Северный поток" – были обнаружены в ночь на 26 сентября. Все три произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.



Шведские и датские сейсмологи зафиксировали мощные подводные взрывы в районах, где случилась утечка, сообщило шведское общественное телевидение SVT.

На карте красными точками показаны утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" / Скриншот с сайта svt.se



Еврокомиссию проинформировали об утечках. Представитель ЕС по энергетическим вопросам Тим Макфи заявил, что на безопасность поставок газа в Евросоюз это не повлияло.



"Как вы знаете, в последнее время по "Северному потоку" не доставлялось ничего, а "Северный поток-2" не получил разрешения на работу", – уточнил он.



Специалисты оценивают возможную утечку парниковых газов и выясняют, повлияла ли ситуация на газопроводах на морскую навигацию. В районах происшествия местные власти создали зоны отчуждения.



Газопровод "Северный поток-2" из России в Германию достроили осенью 2021 года, но его так и не запустили. 22 февраля Германия остановила процесс его запуска в ответ на признание Россией независимости самопровозглашённых ДНР и ЛНР (не признаны в Казахстане).



Газопровод "Северный поток" продолжал работу, однако Россия сначала снизила, а позднее остановила прокачку газа по этому трубопроводу, заявив о неисправности единственной рабочей турбины.