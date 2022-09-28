Казнет атакован хакерами - ГТС

АО "Государственная техническая служба" (ГТС) сообщает, что на протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент Интернета, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"На протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент Интернета. Целевые кибератаки направлены как на государственные органы страны, так и на инфраструктуру Казнета. Из-за кибератак наблюдается задержка соединения интернета", - говорится в сообщении.



АО "ГТС" предполагает, что продолжительные кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире.



"Если вы столкнулись с инцидентом информационной безопасности, просим сообщать нашим специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку в Telegram-чат", - добавили в ГТС.