Все подозреваемые под стражей, никто не скрылся - Генпрокуратура о деле Масимова

Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев прокомментировал дело экс-главы КНБ Карима Масимова, задержанного в январе этого года после беспорядков, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Отвечая на вопросы журналистов, Чиндалиев пояснил, что дело расследует КНБ под грифом "секретно".



"Материалы не подлежат распространению. Есть несколько лиц из прокуроров с доступом к этим делам. Все подозреваемые по этому делу находятся под стражей, никто никуда не уехал и не скрылся. Дело завершено, начато ознакомление с материалами дела. Процессуальных ограничений для ознакомления с делом мы не выставляли", - сказал Чиндалиев.



Напомним, 6 января этого года Комитет национальной безопасности начал расследование по факту государственной измены. В тот же день по подозрению в совершении данного преступления были задержаны бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица, в том числе его заместители и главы нескольких региональных департаментов КНБ - Ануар Садыкулов, Даулет Ергожин, Марат Осипов, а также Д. Акипов и Н.Бекмурат.



По официальным данным, действия Масимова и Садыкулова квалифицированы по статьям 175, части 1 (государственная измена), 179, части 3 (насильственный захват власти) и 362, части 4, пункту 3 Уголовного кодекса (превышение власти и должностных полномочий); Ергожина - по статьям 179, части 3 (насильственный захват власти) и 362, части 4, пункту 3 УК (превышение власти и должностных полномочий); Осипова - по статье 362, части 3 УК (превышение власти и должностных полномочий); Акипова и Бекмурат - по статье 362, части 1 УК (превышение власти и должностных полномочий).



В июле при попытке пересечь границу задержали разыскиваемого родственника Карима Масимова - Нурлана Масимова, который ранее занимал должность начальника Департамента полиции Павлодарской области.