Казахстанцы имеют право на одинаковый тариф во всех регионах – Рау

В Казахстане предлагают определить единого продавца и закупщика электроэнергии, передает LS
.
По словам мажилисмена Альберта Рау, прозрачность и справедливость перехода на инвестиционный тариф может обеспечить только организация единого закупщика и продавца электроэнергии.
"Кроме того, единый закупщик сможет обеспечить переход на общенациональный тариф на электроэнергию – наши сограждане имеют право на одинаковый тариф независимо от региона проживания. Для этого единый закупщик должен будет обеспечить прозрачность и эффективность балансирующего рынка электроэнергии и рынка мощности", – сказал депутат.
Он просит поручить соответствующим госорганам представить мажилису концепцию перехода на принцип "тариф в обмен на инвестиции" с проработкой организации единого закупщика, расчетами по объемам необходимых инвестиций для поддержания электросетей и роста генерации, ожидаемым повышением единого для населения Казахстана тарифа, обязательствами собственников генераций и сетей и др.
"Откладывать решение проблем изношенности сетей и нехватки генерирующих мощностей больше нельзя. И наши сограждане в большинстве своем это понимают. В то же время у экспертов вызывает вопрос, насколько справедливо будет распределено бремя дополнительных платежей среди потребителей электроэнергии. На сегодня между регионами страны и группами потребителей тариф может отличаться в несколько раз. Соответственно, и дополнительная нагрузка будет различной", – пояснил Рау.
Но главный недостаток, по его словам, ущербность существующей системы распределения объемов электроэнергии на так называемом оптовом рынке состоит в том, что на региональные рынки попадает только около трети всего объема вырабатываемой электроэнергии.
"Две трети распределяется в закрытом режиме среди определенного круга потребителей и посредников по ценам гораздо ниже. Соответственно, не будут обеспечены прозрачность и справедливость при распределении дополнительных платежей на этот объем электроэнергии", – резюмировал мажилисмен.
Ранее сообщалось, что казахстанские энергетические предприятия рискуют обанкротиться из-за доначислений налогов. Также сообщалось, что в Казахстане неизбежно будут расти тарифы на электроэнергию.