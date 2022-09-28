«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 28 Сентября
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 479.39 KZT
  • €1 = 457.43 KZT
  • 1 RUB = 8.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы имеют право на одинаковый тариф во всех регионах – Рау

Просмотров:726 Опубликовано: Сегодня, 14:12
Казахстанцы имеют право на одинаковый тариф во всех регионах – Рау
Фото: lsm.kz
В Казахстане предлагают определить единого продавца и закупщика электроэнергии, передает LS.

По словам мажилисмена Альберта Рау, прозрачность и справедливость перехода на инвестиционный тариф может обеспечить только организация единого закупщика и продавца электроэнергии.

"Кроме того, единый закупщик сможет обеспечить переход на общенациональный тариф на электроэнергию – наши сограждане имеют право на одинаковый тариф независимо от региона проживания. Для этого единый закупщик должен будет обеспечить прозрачность и эффективность балансирующего рынка электроэнергии и рынка мощности", – сказал депутат.

Он просит поручить соответствующим госорганам представить мажилису концепцию перехода на принцип "тариф в обмен на инвестиции" с проработкой организации единого закупщика, расчетами по объемам необходимых инвестиций для поддержания электросетей и роста генерации, ожидаемым повышением единого для населения Казахстана тарифа, обязательствами собственников генераций и сетей и др.

"Откладывать решение проблем изношенности сетей и нехватки генерирующих мощностей больше нельзя. И наши сограждане в большинстве своем это понимают. В то же время у экспертов вызывает вопрос, насколько справедливо будет распределено бремя дополнительных платежей среди потребителей электроэнергии. На сегодня между регионами страны и группами потребителей тариф может отличаться в несколько раз. Соответственно, и дополнительная нагрузка будет различной", – пояснил Рау.

Но главный недостаток, по его словам, ущербность существующей системы распределения объемов электроэнергии на так называемом оптовом рынке состоит в том, что на региональные рынки попадает только около трети всего объема вырабатываемой электроэнергии.

"Две трети распределяется в закрытом режиме среди определенного круга потребителей и посредников по ценам гораздо ниже. Соответственно, не будут обеспечены прозрачность и справедливость при распределении дополнительных платежей на этот объем электроэнергии", – резюмировал мажилисмен.

Ранее сообщалось, что казахстанские энергетические предприятия рискуют обанкротиться из-за доначислений налогов. Также сообщалось, что в Казахстане неизбежно будут расти тарифы на электроэнергию.


Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
OpOp (Посетители) Сегодня, 20:42
то есть по сути, государство предлагает продать эту проблему населения кому-то, кто с населения потом хорошо будет иметь денег. такая вот забота от государства, такое вот решение проблемы.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Papirosso
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:27
в Казахстане неизбежно будут расти тарифы на электроэнергию

Мажилисмен Рау, видимо блинов объелся и хочет создать еще одну прокладку.
Не проще ли сразу расстрелять всё население, что бы народ с голоду не помер.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика