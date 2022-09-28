Данные казахстанцев под защитой - глава АО "НИТ" об атаках хакеров

Председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин прокомментировал атаки хакеров на казахстанский интернет, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В кулуарах международного форума о цифровых технологиях и бизнесе Digital Bridge 2022 журналисты спросили главу АО "НИТ" о безопасности данных казахстанцев.



"Да, мы наблюдаем повышенную активность, повышенное количество запросов на наши информационные системы, на системы eGov, на сайт всех сайтов государственных органов gov.kz - единый портал интернет-ресурсов и на другие ресурсы. Мы наблюдаем повышенное количество запросов, в части атак, думаю, ответит ГТС", - сказал Коняшкин.



Он добавил, что именно в последние дни наблюдалась эта повышенная активность.



"С начала недели были определенные всплески на прошлой неделе. Откуда идут атаки, неизвестно, это лучше к ГТС. Как вы сейчас видите, с учетом той информации, что происходят атаки, повышенная нагрузка, но работа, которую проводят как коллеги по защите интернет-периметра странового, так и каждая компания, мы, как АО "НИТ", по защите данных наших граждан, которые находятся у нас в периметре, мы тоже проводим определенные работы. У нас есть центр информационной безопасности, который интегрирован, подключен к национальному центру информационной безопасности. Они надежно защищены, с этим проблем не должно быть", - пояснил глава АО "НИТ".



Он сообщил, что в Казахстане более 300 государственных сайтов, информационных государственных систем.



"Сейчас как раз таки проводится работа по их компоновке, объединению и формированию долгосрочной стратегии, каким образом будут переводиться на единые платформы.



Атаки происходят с определенной периодичностью, это постоянный процесс. Мы можем и мы должны гарантировать казахстанцам, что их данные под защитой. Мы, как компания, которая занимается своими системами, своим блоком работ, мы обязаны это гарантировать, мы проводим соответствующие необходимые мероприятия", - заключил Коняшкин.



Напомним, АО "Государственная техническая служба" (ГТС) сообщает, что на протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент интернета.