«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 28 Сентября
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 479.39 KZT
  • €1 = 457.43 KZT
  • 1 RUB = 8.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Глава отдела строительства Уральска осужден на 11 лет за взяточничество

Просмотров:318 Опубликовано: Сегодня, 16:54
Глава отдела строительства Уральска осужден на 11 лет за взяточничество
Источник фото: uralskweek.kz
Уральск. 28 сентября. КазТАГ – Руководитель отдела строительства Уральска Арман Уксукбаев осужден на 11 лет за взяточничество, сообщает «Уральская неделя».

«Ускукбаева Армана Сериковича признать виновным в совершении преступления предусмотренной части 3 статьи 24, части 4 статьи 366 (Покушение по получение взятки в особо крупном размере) УК РК и по данной статье назначить ему наказания в виде лишения свободы на срок 11 лет, с пожизненным лишением права занимать государственные должности. Нагметова Александра Ивановича (соучастник – КазТАГ) признать виновным предусмотренной части 3 статьи 24, части 5 статьи 28, части 4 статьи 366 УК РК и по данной статье назначить ему наказание в виде восьми лет с пожизненным правом занимать государственные должности и должности в финансовых организациях квазигосударственного сектора», - зачитал приговор судья Асланбек Дюсенгалиев в среду.

Уксукбаева и Нагметова задержали 11 октября 2021 года. Им было предъявлено обвинение по части 4 статьи 366 (получение взятки в особо крупном размере) УК РК.

«По версии обвинения, Александр Нагметов от имени Армана Уксукбаева требовал с предпринимателя – директора компании ТОО «ШалкарПромХолдинг» Алибека Нургалиева – Т134 млн и новый трактор стоимостью Т40 млн в качестве взятки. Деньги, как утверждает сторона обвинения, предприниматель дал за победу в конкурсе госзакупок и за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по объекту строительства двух девятиэтажных домов в Уральске на общую сумму Т2,2 млрд по государственной программе «Нұрлы жер», - говорится в сообщении.

В суде Нургалиев, рассказал, что братья Нагметовы угрожали ему расправой, и требовали с него деньги после победы в конкурсе.

«Испугавшись за свою жизнь он передал им Т130 млн двумя траншами наличными. Когда после этого Александр Нагметов продолжил требовать взятку, он написал заявление в антикоррупционную службу. Подсудимые Нагметов и Уксукбаев назвали показания Нургалиева ложью, и сказали, что он обратился в антикоррупционную службу, потому что он сам присвоил бюджетные деньги, выделенные на строительства жилья по госпрограмме. В суде было установлено, что Нургалиев действительно переводил деньги, выделенные на стройку, со счета своей компании на счета своих родственников. Примечательно, что сотрудники антикоррупционной службы до задержания следили и записывали разговоры Армана Уксукбаева 11 дней, но так и не смогли записать разговор, где бы он требовал деньги с Нургалиева, либо говорил о взятке со своим сообщником – Александром Нагметовым», - сказано в сообщении.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика