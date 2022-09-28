Глава отдела строительства Уральска осужден на 11 лет за взяточничество

Уральск. 28 сентября. КазТАГ – Руководитель отдела строительства Уральска Арман Уксукбаев осужден на 11 лет за взяточничество, сообщает «Уральская неделя».
«Ускукбаева Армана Сериковича признать виновным в совершении преступления предусмотренной части 3 статьи 24, части 4 статьи 366 (Покушение по получение взятки в особо крупном размере) УК РК и по данной статье назначить ему наказания в виде лишения свободы на срок 11 лет, с пожизненным лишением права занимать государственные должности. Нагметова Александра Ивановича (соучастник – КазТАГ) признать виновным предусмотренной части 3 статьи 24, части 5 статьи 28, части 4 статьи 366 УК РК и по данной статье назначить ему наказание в виде восьми лет с пожизненным правом занимать государственные должности и должности в финансовых организациях квазигосударственного сектора», - зачитал приговор судья Асланбек Дюсенгалиев в среду.
Уксукбаева и Нагметова задержали 11 октября 2021 года. Им было предъявлено обвинение по части 4 статьи 366 (получение взятки в особо крупном размере) УК РК.
«По версии обвинения, Александр Нагметов от имени Армана Уксукбаева требовал с предпринимателя – директора компании ТОО «ШалкарПромХолдинг» Алибека Нургалиева – Т134 млн и новый трактор стоимостью Т40 млн в качестве взятки. Деньги, как утверждает сторона обвинения, предприниматель дал за победу в конкурсе госзакупок и за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по объекту строительства двух девятиэтажных домов в Уральске на общую сумму Т2,2 млрд по государственной программе «Нұрлы жер», - говорится в сообщении.
В суде Нургалиев, рассказал, что братья Нагметовы угрожали ему расправой, и требовали с него деньги после победы в конкурсе.
«Испугавшись за свою жизнь он передал им Т130 млн двумя траншами наличными. Когда после этого Александр Нагметов продолжил требовать взятку, он написал заявление в антикоррупционную службу. Подсудимые Нагметов и Уксукбаев назвали показания Нургалиева ложью, и сказали, что он обратился в антикоррупционную службу, потому что он сам присвоил бюджетные деньги, выделенные на строительства жилья по госпрограмме. В суде было установлено, что Нургалиев действительно переводил деньги, выделенные на стройку, со счета своей компании на счета своих родственников. Примечательно, что сотрудники антикоррупционной службы до задержания следили и записывали разговоры Армана Уксукбаева 11 дней, но так и не смогли записать разговор, где бы он требовал деньги с Нургалиева, либо говорил о взятке со своим сообщником – Александром Нагметовым», - сказано в сообщении.
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