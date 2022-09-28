Министр Мусин: Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин критически высказался об удобстве использования электронной цифровой подписи в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На одной из панельных сессий международного форума о цифровых технологиях и бизнесе Digital Bridge 2022 глава МЦРИАП рассказал, почему система QR-кода лучше, чем ЭЦП.
"Я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала. Надо ходить куда-то, брать ее, устанавливать дополнительные приложения и так далее. Меня это, как министра цифрового развития, точно не устраивало. Поэтому благодаря людям, которые здесь сидят, добились того, что стал широко использоваться QR. Открыв в eGov Mobile QR-подписание, вы наводите просто на любой QR-код и подписание происходит", - сказал он.
Багдат Мусин подчеркнул, что в случае с QR-системой нет необходимости хранить какую-либо информацию на USB-флеш-накопителях или на компьютерах.
"С электронными подписями народ, честно говоря, уже в каком-то непонимании. Сколько подписей, сколько еще нужно выпускать, сколько в ЦОНы ходить. QR-подписание - это то, что даст не только эффект в пользовании, но и эффект для стартап-индустрии и для всех технологических платформ. Потому что не нужно просить у человека ЭЦП, не нужно будет убеждаться, как и где она выпущена и так далее", - уточнил министр.
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