СМИ: Газопровод "Северный поток" больше не пригоден для использования

В России возбудили уголовное дело и начали следствие по статье "Акт международного терроризма".
Службы безопасности Германии предполагают, что три трубы газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" навсегда останутся непригодными для использования после повреждения. Если их не отремонтировать быстро, в трубопровод попадёт много солёной воды, которая вызовет коррозию, сообщает немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Оператор "Северного потока" швейцарская компания Nord Stream AG сообщила, что это ЧП беспрецедентно, и сроки ремонта оценить невозможно.
Одна из версий причины повреждения газопроводов – взрывчатка, которую могли заложить водолазы. Ранее выдвигалась версия, что повреждения могли сделать атомные подлодки.
Расследование происшествия проводят в Дании, Швеции и Германии.
В России 28 сентября возбудили уголовное дело и начали следствие по статье "Акт международного терроризма", сообщает Генпрокуратура РФ.
Кроме того, Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН "в связи с диверсиями против двух ниток "Северного потока". Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил в Telegram, что заседание назначено на 30 сентября.
В ночь на 26 сентября в районе острова Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании были повреждены газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", проложенные по дну Балтийского моря. Шведские и датские сейсмологи зафиксировали мощные подводные взрывы. Произошла утечка. В Дании, Швеции и Польше сразу заявили о диверсии.
Газопровод "Северный поток-2" из России в Германию достроили осенью 2021 года, но его так и не запустили. Газопровод "Северный поток-1" продолжал работу, однако Россия сначала снизила, а позднее остановила прокачку газа по этому трубопроводу, заявив о неисправности единственной рабочей турбины.
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