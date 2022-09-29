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"Казахстан отправляет военную технику в Россию": Минобороны прокомментировало видео

Просмотров:480 Опубликовано: Сегодня, 09:52
"Казахстан отправляет военную технику в Россию": Минобороны прокомментировало видео
Фото: stopfake.kz
В Министерстве обороны прокомментировали видео о предполагаемой отправке военной техники в Россию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В социальных сетях распространяется видео, на котором показана идущая колонна военной техники. Подпись к нему гласит, что она направляется из Казахстана в Россию по соглашению президентов двух стран.


"Казахстан отправляет военную технику в Россию": Минобороны прокомментировало видео


Информацию опровергли в Министерстве обороны.

"Сообщение не соответствует действительности. Это не отправка казахстанской техники в РФ", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В министерстве также сообщили, что в настоящее время в Казахстане происходит переброска техники для совместных учений ОДКБ. Информация об учениях размещена на официальном сайте ведомства. В ней сказано, что они проходят с 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алматинской областях. Участие в них принимают коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022".

"На эти учения в нашу страну прибывают воинские контингенты государств – членов ОДКБ. Их передвижение осуществляется различными способами: железнодорожным, воздушным транспортом и на колесной военной технике. В этой связи просим граждан не реагировать на распространяемые в социальных сетях слухи и доверять только официальным источникам информации", - отмечается в публикации.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 10:49
Куато,
Вы правы, они задолбали уже, это желтая пресса angry
 
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  • Empro
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 Куато (Посетители) Сегодня, 10:09
Этот провакационный канал басе уже давно пора прикрыть.
 
 

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