"Казахстан отправляет военную технику в Россию": Минобороны прокомментировало видео

В Министерстве обороны прокомментировали видео о предполагаемой отправке военной техники в Россию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.В социальных сетях распространяется видео, на котором показана идущая колонна военной техники. Подпись к нему гласит, что она направляется из Казахстана в Россию по соглашению президентов двух стран.Информацию опровергли в Министерстве обороны."Сообщение не соответствует действительности. Это не отправка казахстанской техники в РФ", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.В министерстве также сообщили, что в настоящее время в Казахстане происходит переброска техники для совместных учений ОДКБ. Информация об учениях размещена на официальном сайте ведомства. В ней сказано, что они проходят с 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алматинской областях. Участие в них принимают коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022"."На эти учения в нашу страну прибывают воинские контингенты государств – членов ОДКБ. Их передвижение осуществляется различными способами: железнодорожным, воздушным транспортом и на колесной военной технике. В этой связи просим граждан не реагировать на распространяемые в социальных сетях слухи и доверять только официальным источникам информации", - отмечается в публикации.