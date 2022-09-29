25 октября - День республики: Токаев подписал закон

Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в законодательные акты по вопросам кинематографии, культуры и праздников, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников", - говорится в сообщении на сайте Акорды.
Ранее депутаты Сената поддержали пакет поправок, включающий норму об определении 25 октября национальным праздником - Днем республики.
Текст закона публикуется в печати.
Как будут отдыхать казахстанцы на День республики - появился проект
Ранее Министерство труда и социальной защиты населения подготовило соответствующие поправки в постановление правительства. 22 октября, суббота, будет рабочим днем, а на День республики казахстанцы отдохнут 3 дня: 23, 24 и 25 октября.
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