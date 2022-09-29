У партии власти впервые не будет кандидата на президентских выборах

Будет ли Amanat выдвигать кандидата на выборы в ноябре, объяснил председатель сената Маулен Ашимбаев.



«Партия Amanat, наше бюро, совет, наши активные члены все эти годы поддерживают Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, мы участвовали в избирательной кампании 2019 года, и все эти годы участвуем в реализации предвыборной программы нашего президента. И я думаю дальше, мы конечно будем поддерживать реформы в нашей стране, политические, экономические реформы, изменения в социальной сфере, - отметил глава палаты. - Я думаю, то, что партия Amanat поддерживает Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, это закономерно, это логично, и в рамках предстоящей избирательной кампании партия будет активно работать, чтобы доводить до избирателей основные тезисы предвыборной программы Касым-Жомарта Кемелевича Токаева».



Напомним, Касым-Жомарт Токаев был избран председателем партии «Нур Отан» (ныне - Amanat) 28 января 2022 года. Его предшественником на этом посту был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Через три месяца, 26 апреля, тоже на внеочередном съезде, Токаев заявил, что «принял решение выйти из рядов партии Amanat и остановить свое председательство в ней». На свое место он предложил кандидатуру спикера мажилиса Ерлана Кошанова, и это предложение было единогласно принято.



Партия «Отан» была основана в 1999 году по инициативе Нурсултана Назарбаева. В 2006 году переименована в «Нур Отан», в марте 2022 года — в Amanat. По данным Wikipedia, в партии 835 000 членов. «Нур Отан» участвовала (и побеждала) в парламентских выборах 2007, 2012 2016, 2021 годов. Кандидатами на пост президента от партии были Нурсултан Назарбаев (2005, 2011, 2015) и Касым-Жомарт Токаев (2019).