Супруги в РК смогут объединить свои пенсионные накопления

Введение совместных пенсионных аннуитетов позволит повысить сберегательные инициативы граждан и обеспечить им дополнительные накопления к моменту выхода на пенсию, сообщила зампредседателя агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева в СЦК, передает ИА «NewTimes.kz».
«К примеру, супружеская пара, 55-летние муж и жена, имеют пенсионные накопления в размере 11,6 млн тенге и 5 млн тенге соответственно. При этом минимальная стоимость пенсионного аннуитета с ежемесячной выплатой в размере 70% от величины прожиточного минимума для мужа составляет 7,4 млн тенге, для жены – 9,2 млн тенге. Соответственно сумма накоплений жены недостаточна для заключения индивидуального договора пенсионного аннуитета. Объединив накопления и заключив договор совместного пенсионного аннуитета, каждый из супругов сможет получать пожизненные выплаты», — пояснила Мария Хаджиева.
Она добавила, что в развитых странах договоры пенсионного аннуитета являются неотъемлемой частью пенсионной системы. В скандинавских странах совместные аннуитеты являются добровольными, а в латиноамериканских странах носят обязательный характер.
Напомним, с 1 января 2023 года минимальный размер пенсии в Казахстане составит 53 076 тенге. Также через три года средняя пенсия казахстанцев вырастет до 138 тыс тенге. К 2025 году пенсии казахстанцев поднимутся в среднем на 27%. До 2027 года размер минимальной базовой пенсии повысится с 54 до 70% от величины прожиточного минимума.
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