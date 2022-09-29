Казахстанцы обеспечили бесплатный пиар на $2 млн, помогая россиянам, — мнение

Гостеприимство казахстанцев, которые с радушием принимают бегущих от мобилизации россиян, прогремело буквально на весь мир — ведущие СМИ бесплатно и позитивно пиарят нашу страну по несколько раз.



Стоит отметить, что рекламные материалы и специальные репортажи в изданиях с мировым именем обходятся в немалые суммы. Однако вот уже несколько дней о Казахстане пишут совершенно бесплатно.



Известный специалист по цифровому маркетингу Геннадий ЗАХАРОВ решил подсчитать, сколько бы стоила бюджету страны подобная рекламная кампания. Своими подсчетами он поделился в Facebook.



Новость о том, что Казахстан принимает бегущих от мобилизации, облетела весь мир. Просто не мешая людям пересекать границу и пережидать сложные времена у нас в стране в рамках наших миграционных законов, мы серьезно улучшаем имидж Казахстана в мире!



— пишет ЗАХАРОВ.



Он проанализировал аудиторию и охват крупных международных изданий и блогеров, которые позитивно отозвались о Казахстане за последнюю неделю.



"Я бегло просмотрел, в каких международных изданиях и у каких блогеров из моих подписок была упомянута доброта казахстанцев за последнюю неделю. Проанализировав аудиторию и охват этих медиаисточников, я перевел этот охват в среднюю стоимость выпуска PR-материалов на такую аудиторию, и вот что у меня вышло", — пишет ЗАХАРОВ.



Вот несколько новостных источников, упомянувших Казахстан в положительном ключе в новостях и статьях за последнюю неделю, и их средняя органическая месячная аудитория:



— CNN, 180 млн чел./мес.;



— BBC, 200 млн чел./мес.;



— The Washington Post, 80 млн чел./мес.;



— Wall Street Journal, 70 млн чел./мес.;



— The Guardian, 110 млн чел./мес.;



— Bloomberg, 35 млн чел./мес.;



— Reuters, 30 млн чел./мес.;



— Euronews, 25 млн чел./мес.;



— Meduza, 30 млн чел./мес.;



— Aljazeera, 30 млн чел./мес.



По данным ЗАХАРОВА, суммарная аудитория вебсайтов — 790 млн охвата.



"CPM, нижний порог по индустрии, 0,02 цента. Расчетная стоимость охвата: аудиторию делим на 10 и умножаем на 0,02. Это 1 580 000 долларов при условии, что в этих изданиях будет размещен 1 заказной PR-материал по самым минимальным подсчетам. Это первые попавшиеся в поиске источники по теме, в реальности их намного больше. На многих площадках таких материалов вышло уже по 2—3", — отметил ЗАХАРОВ.



Он добавил, что издание Wall Street Journal и вовсе выпустило специальный репортаж с границ. По словам ЗАХАРОВА, стоимость статьи зависит от нескольких факторов, и по факту цены могут быть и в два, и в 10 раз выше, чем привел он.



"Но это СМИ. Теперь давайте взглянем на территорию лидеров мнений. Блогеры, упомянувшие Казахстан в положительном ключе в связи с мобилизацией россиян за последнюю неделю, из моих подписок:



— Руслан УСАЧЕВ, 4 млн подписчиков в соцсетях;



— "Редакция", ПИВОВАРОВ, 4,5 млн подписчиков в соцсетях;



— Илья ВАРЛАМОВ, 5,2 млн подписчиков в соцсетях;



— "История всего", 1 млн подписчиков в соцсетях;



— "Столица Мира", 1,5 млн подписчиков в соцсетях;



— Максим КАЦ, 2 млн подписчиков в соцсетях;



— телеканал "Дождь", 4 млн подписчиков в соцсетях;



— "Новая газета", 1,5 млн подписчиков в соцсетях (после блокировок).



И это я только поверхностно свои подписки в соцсетях посмотрел. Получается около 25 миллионов охвата. Сколько это в деньгах?" — пишет ЗАХАРОВ.



Он взял для расчетов самую скромную цифру из возможных, не учитывая аудиторию, степень вовлеченности, контекст и прочее.



"Это 100 долларов за 10 000 человек аудитории. Специалисты из индустрии подтвердят, что настоящие звезды по таким ставкам работать не будут и попросят намного больше. Получается, 25 миллионов охвата — это 250 тысяч долларов рекламного бюджета. Если грубо округлить, то мы получаем мирового PR на 2 миллиона долларов просто за то, что ведем себя по-человечески с пересекающими границу россиянами и соблюдаем свои же законы относительно мигрантов", — пишет ЗАХАРОВ.



Это потрясающее количество очков репутации Казахстану на мировой арене просто из воздуха,



— уточнил ЗАХАРОВ