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Пашинян высказался на тему возможного выхода Армении из ОДКБ

Просмотров:500 Опубликовано: Сегодня, 07:56
Пашинян высказался на тему возможного выхода Армении из ОДКБ
© ЕРА
Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался на тему возможного выхода страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Sputnik-Армения.

Политик отметил, что в организации также понимают - общественные настроения в Армении относительно ОДКБ претерпели существенные изменения.

"Во время одного разговора даже было сказано, что внутри ОДКБ есть опасения потерять Армению. Но я отреагировал следующим образом: в самой Армении есть опасения потерять ОДКБ… На самом деле, это - вовсе не игра слов, и это очень серьезно", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению.

Политик заявил, что Ереван ожидает от ОДКБ четкой политической оценки ситуации, сложившейся в результате действий Азербайджана.

Когда прежде с партнерами по ОДКБ шли обсуждения относительно безопасности Армении, Ереван получил четкие заверения в том, что граница Армении - красная линия для ОДКБ.

По его словам, когда в прошлом году Азербайджан вторгся на территорию Армении, и последняя обратилась к ОДКБ, то получила весьма странный ответ - делимитации и демаркации границы не было. С точки зрения Пашиняна, странность этого ответа в том, что возникает вопрос: тогда где проходит эта пресловутая красная линия ОДКБ?

"Говорить, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, равнозначно тому, если скажем, что ОДКБ не существует. Ведь существует зона ответственности организации, которая имеет четкие границы. Но если нет границы, значит, нет зоны ответственности, значит, нет и организации", - заявил премьер-министр Армении.

Он обратил внимание на то обстоятельство, что процессы демаркации границ между Россией и Беларусью, между Россией и Азербайджаном также не завершены.

На самом деле, продолжил премьер, граница между Арменией и Азербайджаном существует, и координаты также существуют. Это - административные границы между Советской Арменией и Советским Азербайджаном.


Источник: Tengrinews.kz
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