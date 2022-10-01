Пашинян высказался на тему возможного выхода Армении из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался на тему возможного выхода страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Sputnik-Армения.
Политик отметил, что в организации также понимают - общественные настроения в Армении относительно ОДКБ претерпели существенные изменения.
"Во время одного разговора даже было сказано, что внутри ОДКБ есть опасения потерять Армению. Но я отреагировал следующим образом: в самой Армении есть опасения потерять ОДКБ… На самом деле, это - вовсе не игра слов, и это очень серьезно", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению.
Политик заявил, что Ереван ожидает от ОДКБ четкой политической оценки ситуации, сложившейся в результате действий Азербайджана.
Когда прежде с партнерами по ОДКБ шли обсуждения относительно безопасности Армении, Ереван получил четкие заверения в том, что граница Армении - красная линия для ОДКБ.
По его словам, когда в прошлом году Азербайджан вторгся на территорию Армении, и последняя обратилась к ОДКБ, то получила весьма странный ответ - делимитации и демаркации границы не было. С точки зрения Пашиняна, странность этого ответа в том, что возникает вопрос: тогда где проходит эта пресловутая красная линия ОДКБ?
"Говорить, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, равнозначно тому, если скажем, что ОДКБ не существует. Ведь существует зона ответственности организации, которая имеет четкие границы. Но если нет границы, значит, нет зоны ответственности, значит, нет и организации", - заявил премьер-министр Армении.
Он обратил внимание на то обстоятельство, что процессы демаркации границ между Россией и Беларусью, между Россией и Азербайджаном также не завершены.
На самом деле, продолжил премьер, граница между Арменией и Азербайджаном существует, и координаты также существуют. Это - административные границы между Советской Арменией и Советским Азербайджаном.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.