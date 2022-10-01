"Полностью обезопаситься нельзя" - эксперт о причинах и последствиях кибератак на Казнет

Президент Интернет-ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров рассказал о возможных причинах и последствиях кибератак на отечественный сегмент Сети, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Президент Интернет-ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров отметил, что в современных реалиях любая страна, которая соседствует с государствами, находящимися в состоянии военного конфликта будет подвергаться атакам в кибер-пространстве... Атаки подобные, тем, которым подвергся казахстанский сегмент интернета, могут быть отголоском военного конфликта на территории Украины.



"Казахстан будет больше всего страдать от таких атак, так как у нас самая развитая инфраструктура и высокий уровень цифровизации по сравнению с другими странами. Для сравнения только наша организация мониторит более 1000 онлайн-медиа, из которых более 300-х казахстанских. В том же Кыргызстане работает значительно меньше, а в Узбекистане их число еще меньше. По уровню информатизации и цифровизации между нами и другими странами Центральной Азии настоящая пропасть. В одних странах достаточно "положить" пять-шесть информационных ресурсов, чтобы перекрыть все медиапространство. У нас надо сотню и соответственно кибератаки будут намного более масштабными. При этом стоит отметить, что инфраструктура Интернета в Казахстане используется многими организациями как каналы передачи данных и, соответственно, нужно загрузить каналы настолько, чтобы создать проблемы для всей экономики и жителям", - отметил Шавкат Сабиров.



Руководителя интернет-ассоциации отметил, что в первую очередь атакам со стороны хакеров подвергаются медийные и государственные ресурсы. Также забивается общий канал, по которому мы получаем интернет, из-за чего нагрузки на сервера растут и сайты и различные сервисы работают намного медленнее. Отслеживание направлений, из которых идут эти атаки показало, что их осуществляют из разных регионов планеты. Это связано с тем, что потенциальные заказчики кибератак могут делать это с любых серверов и дата-центров, которые им удалось взломать. При этом самих инициаторов таких атак найти трудно.



"По сути, от этих атак страдают не только госорганы, но и любые сайты в нашем сегменте интернета, а также популярные сервисы и частные компании. Государственная техническая служба сообщает что постоянно отражает новые атаки... По сути, обезопасится от кибератак полностью нельзя. Можно только обеспечить условия, при которых ущерб для экономики от них будет минимальным", - добавил эксперт.



Сабиров добавил, что количества IT-специалистов в стране достаточно, для того чтобы противостоять таким атакам. При этом в Казнет вряд ли сейчас будут привлекать специалистов из России, которые приехали в нашу страну на волне миграции. В сферы критически важных объектов коммуникационной инфраструктуры вряд ли допустят иностранных граждан.



Эксперт также отметил, что казахстанцам не следует опасаться "отключения интернета" из-за возможных санкций и действий против России.



"Несмотря на то, что значительная часть интернета поступает нам транзитом через Россию – это не прямые каналы и с соседней страной они прямо не связаны. К примеру, один из каналов идет с Гонконга, другой из Лондона. Планируется уже несколько лет построение другого маршрута через Актау по дну Каспийского моря через Баку и сразу в Италию. Есть каналы через Китай. То есть интернет мы получаем не только из России. К примеру, Кыргызстан практически весь Интернет получает из транзитных каналов идущих через Казахстан, но это не значит, что если в Казахстане в январе отключили интернет, то он пропал в Кыргызстане и Узбекистане. Также абсолютно не значит, что если будут нарушения в работе интернета в России, то это серьезно отразиться на нас. Возможно, будут наблюдаться некоторые задержки, но без интернета мы точно не останемся", - добавил президент "Интернет-ассоциации Казахстана" Шавкат Сабиров.



Напомним, что 28 августа АО "Государственная техническая служба" (ГТС) сообщила, что на протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент Интернета.



Позже в Государственной технической службе рассказали о причинах перебоев с интернетом в Казахстане.



В ходе рабочего визита в область Абай Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о кибератаках на казахстанский сегмент Интернета.