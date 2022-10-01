Что изменится в Казахстане с 1 октября 2022 года

АЛМАТЫ, 1 окт — Sputnik. Истекает срок уплаты налога на имущество за прошлый год, начинается иммунизация против гриппа – что еще важного произойдет в Казахстане 1 октября, читайте в нашем материале.



Отбасы банк увеличивает процент по промежуточному займу



Отбасы банк с 1 октября начнет применять новую ставку вознаграждения по промежуточному займу.



По системе жилищных строительных сбережений вкладчик на протяжении не менее трех лет вносит ежемесячные взносы на свой депозит. Банк начисляет 2% годовых на сумму сбережений. Также вкладчикам ежегодно начисляется государственная премия в размере 20% годовых на сумму до 200 МРП.



Диапазон ставки вознаграждения по промежуточному займу составит от 7% до 11,5% годовых (ГЭСВ от 7,4%). Клиент, который единовременно (без накопления на депозите) внес на свой сберегательный счет в Отбасы банке 50% от стоимости жилья, сможет претендовать на промежуточный заем по ставке от 10% до 11,5% (ГЭСВ от 11,2%).



Чтобы получить промежуточный заем по прежним ставкам от 7% до 8,5%, вкладчик банка должен будет внести имеющиеся 50% от стоимости жилья и достичь оценочного показателя до значения 5. Это значение можно получить, если с момента пополнения депозита в размере 50% от стоимости жилья пройдет шесть месяцев. Тогда ставка по займу будет ниже.



Отбасы банк начнет прием заявлений по тенговым вкладам



Отбасы банк начнет прием заявлений по выплате компенсации по тенговым вкладам. Прием заявлений будет осуществляться в период с 1 октября 2022 года по 1 января 2023 года включительно в личном кабинете на портале недвижимости "Баспана" (www.otbasybank.kz) посредством ЭЦП/ОТП. Подписанное заявление распространяется на все вклады вкладчика.



Все депозиты, открытые в банке, участвуют в программе защиты тенговых вкладов (10% компенсации). Выплата компенсации осуществляется на сумму денег на вкладе, действовавшем по состоянию на конец операционного дня 23 февраля 2022 года включительно.



Выплата компенсации осуществляется по вкладам, отвечающих следующим условиям:



- срок вклада не истек либо был продлен на срок не менее чем до 23.02.2023 года включительно;

- не осуществлялось расторжение вклада, в т.ч. при полном погашении займа;

- не был оформлен жилищный заем/не был осуществлен переход на жилищный заем по вкладу;

- вклад не был куплен в результате возмездной уступки прав и обязательств (независимо от даты покупки вклада).



При наличии у вкладчика более одного вклада в банке выплата компенсации осуществляется на общую сумму денег в пределах 20 млн тенге на вкладах. Размер компенсации не учитывается в расчете премии государства.



Отметим, банки второго уровня уже в сентябре начали прием заявок вкладчиков на получение 10% премии от государства по тенговым депозитам. Сделать это можно онлайн, не посещая отделение банка.



Истекает срок уплаты налога на имущество и земельных участков



1 октября 2022 года истекает срок уплаты налога на имущество собственниками недвижимого имущества и земельных участков за 2021 год. При этом еще 37,5% собственников не исполнили налоговое обязательство.



По данным комитета государственных доходов, 1,8 миллиона человек еще не уплатили налог на имущество на сумму 7,1 млрд. тенге за прошлый год.



Со 2 октября 2022 года должникам направят уведомления о налоговой задолженности. И если сумма задолженности составит более 1 МРП, через 30 рабочих дней после вручения уведомления будет направлен сформированный налоговый приказ о принудительном взыскании задолженности, который через 5 рабочих дней передается на принудительное взыскание ЧСИ.



В стране начнется вакцинация против гриппа и ОРВИ



С 3 октября этого года начнется иммунизация против гриппа и ОРВИ. Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится с ноября до середины апреля. В связи с этим заблаговременно проводится профилактическая работа.



В этом году закуплено 2,3 млн доз вакцины "Гриппол +". Это позволяет обеспечить бесплатной вакциной 12% населения страны.



За счет бюджета будут вакцинироваться часто болеющие дети; дети, состоящие на диспансерном учете; сотрудники медучреждений.



Кроме того, работодатели могут прививать своих сотрудников за счет собственных средств. И каждый казахстанец может обратиться для иммунизации на платной основе в прикрепленные медучреждения, напомнила вице-министр.



Компания Beeline прекращает трансляцию некоторых российских телеканалов



Компания Beeline прекращает трансляцию некоторых российских телеканалов. По информации пресс-службы компании, список транслируемых каналов меняется уже с 5 октября 2022 года.



"На TV "Интернет Дома" и в сервисе BeeTV прекращается трансляция каналов "Дом кино", "Победа", "О!", "Первый канал СНГ", "НТВ МИР", "Карусель International", "Россия 24", "Музыка Первого", "РТР Планета", "Время: далекое и близкое", "Телекафе", "Поехали", "Дом кино Premium HD", "Бобёр", "Россия К", – говорится в сообщении компании.



Удаленные каналы, входившие в раздел BeeTV Free, меняются на "Еврокино", "Любимое Кино", "1HD music" и "Еда Премиум HD".



А в подписке TV 100 на BeeTV появится 13 региональных каналов.



Казахстанцы будут отмечать День Республики



25 октября снова стал Днем республики в Казахстане.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников".



Согласно поправкам:



- День Республики (25 октября) будет национальным праздником;

- День Независимости (16 декабря) – государственным праздником;

- День первого президента (1 декабря) исключается из числа государственных праздников и переводится в разряд "общественно значимых".



Таким образом, 25 октября станет выходным днем, а 1 декабря – рабочим.