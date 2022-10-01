Какой будет погода в Казахстане в октябре, рассказали синоптики Казгидромета, передает Tengrinews.kz.



По данным синоптиков, в первой декаде октября солнечная погода порадует жителей страны.



"Вынос тепла с восточного побережья Средиземного моря ожидается в течение первой декады, а во второй и третьей декадах октября возможны частые влияния холодных арктических воздушных масс. В результате средняя за месяц температура воздуха прогнозируется около климатической нормы на большей части республики, выше нормы на 1 градуса на юго-востоке и востоке Казахстана, ниже нормы на 1 градуса на крайнем севере-западе страны. В октябре текущего года количество осадков прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы - на северо-востоке страны и в горных районах юга, юго-востока и востока республики", - говорится в прогнозе.



Также в Казгидромет сообщили, что в первой декаде на большей части республики в ночные часы отрицательные температуры воздуха.



"С влиянием отрога антициклона, все еще сохранятся, а в дневное время прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: на севере, северо-западе, центре и востоке Казахстана ночью от -3-...8 градуса до +2...+7 градуса, днем от +3...+8 градуса до +13...+20 градуса; на юге республики ночью от +2...+7 градуса до +10...+15 градуса, в горных и предгорных районах возможны заморозки до 2 градусов, днем от +13...+23 градуса до +23+30 градуса.



На юго-западе страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +15...+20 градуса до +10...+15 градуса, днем основной фон в пределах +23...+28 градуса.



На западе и юго-востоке страны, с прохождением атмосферных фронтов, часто, в течение первой декады, ожидается дождь, в горных районах юго-востока страны - осадки (дождь, мокрый снег) и усиление ветра до 15-23 метров в секунду.



На западе страны - колебание температуры воздуха ночью от +10...+15 градуса до +5...+10 градуса, днем от +17...+25 градуса до +12...+20 градуса;



На юго-востоке Казахстана ожидается повышение температуры воздуха ночью от +1...+6 градуса до +10...+15 градуса, в горных и предгорных районах морозы ослабеют от -2...-7 градуса до +3 градуса, днем потеплеет от +7...+15 градуса до +23...+30 градуса", - рассказали синоптики.



Во второй и третьей декадах октября на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды, обещали синоптики.



"Дождь с переходом в мокрый снег, туман, гололед, в северной половине возможна низовая метель. Ожидается колебание температуры воздуха: в западных регионах ночью от +3...+8 градуса до -5...-10 градуса, днем от +15...+20 градуса до +3...+8 градуса; в северных, центральных, и восточных регионах республики ночью от 0,+5 градуса до -7...-12 градуса, днем от +11...+16 градуса до -3...-8 градуса; на юге, юго-востоке страны ночью от +7...+12 градуса до -2...-7 градуса, днем от +18...+23 градуса до +5...+10 градуса", - заключили в Казгидромет.