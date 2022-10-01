Без Назарбаева: Банкноту 20 000 тенге с новым дизайном выпустит Нацбанк

Нацбанк 1 октября выпускает в обращение новую банкноту номинальной стоимостью 20 000 тенге, передаёт Ulysmedia.kz.



Банкнота выполнена в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками. Так, лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона – горизонтальные. Дизайн изготовлен с применением деметаллизированной полосы, расположенной по всей вертикали, голографическим изображением номинала.



Банкнота имеет 25 защитных элементов и выполнена в преобладающем сером цвете размером 155x79мм.



На лицевой стороне изображены госсимволы, монумент “Қазақ Елі”, триумфальная арка “Мәңгілік Ел”, фрагмент казахского нацорнамента “Басқұр” и цифра “30”, символизирующая годы независимости.



На оборотной стороне банкноты расположен панорамный вид Астаны и резиденции Акорда.



Напомним, 1 декабря 2021 года Нацбанк выпустил в обращение банкноту номиналом 20 тысяч тенге с изображением Нурсултана Назарбаева. Первая юбилейная банкнота с портретом бывшего президента номиналом 10 тысяч тенге была выпущена в 2016 году.