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Без Назарбаева: Банкноту 20 000 тенге с новым дизайном выпустит Нацбанк

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 11:40
Без Назарбаева: Банкноту 20 000 тенге с новым дизайном выпустит Нацбанк
Фото из открытых источников
Нацбанк 1 октября выпускает в обращение новую банкноту номинальной стоимостью 20 000 тенге, передаёт Ulysmedia.kz.

Банкнота выполнена в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками. Так, лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона – горизонтальные. Дизайн изготовлен с применением деметаллизированной полосы, расположенной по всей вертикали, голографическим изображением номинала.

Банкнота имеет 25 защитных элементов и выполнена в преобладающем сером цвете размером 155x79мм.

На лицевой стороне изображены госсимволы, монумент “Қазақ Елі”, триумфальная арка “Мәңгілік Ел”, фрагмент казахского нацорнамента “Басқұр” и цифра “30”, символизирующая годы независимости.

На оборотной стороне банкноты расположен панорамный вид Астаны и резиденции Акорда.

Напомним, 1 декабря 2021 года Нацбанк выпустил в обращение банкноту номиналом 20 тысяч тенге с изображением Нурсултана Назарбаева. Первая юбилейная банкнота с портретом бывшего президента номиналом 10 тысяч тенге была выпущена в 2016 году.


Источник: ulysmedia.kz
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