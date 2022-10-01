О снижении числа въезжающих из России заявил кабмин Казахстана

Астана. 1 октября. КазТАГ - О снижении числа въезжающих из России заявило правительство Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.



«С 21 по 28 сентября в стране был зафиксирован большой приток мигрантов из Российской Федерации – в 2-3 раза выше обычного. При этом за последние два дня отмечается устойчивая тенденция к снижению числа въезжающих из этой страны людей. За отчетный период 382 гражданина РФ подали документы на постоянное место жительство и 64 – на получение гражданства РК», - сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов.



По его словам, преступлений в отношении граждан Казахстана со стороны мигрантов не зафиксировано, при этом контроль за безопасностью все же усилен.



«На пунктах пропуска, где имеется соответствующая инфраструктура, выделены отдельные дорожные полосы: для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранцев. Проблем с пересечением границы для граждан Казахстана на сегодняшний день нет», - сказал заместитель председателя комитета национальной безопасности РК, директор пограничной службы Ерлан Алдажуманов.



Премьер-министр Алихан Смаилов поручил усилить взаимодействие с пограничной службой России, выработать единый алгоритм, чтобы не было большого скопления ни в ту, ни в другую сторон и усилить работу по разъяснению прав граждан при аренде жилья.



«Это касается не только наплыва мигрантов, но вообще нужно, чтобы наши граждане знали свои права. Необходимо сделать так, чтобы через Egov или популярные приложения можно было в цифровом виде подписать типовой договор аренды, в котором будут отражены права и обязанности сторон. Это позволит защитить права наших граждан как с одной, так и с другой стороны», – сказал Алихан Смаилов.