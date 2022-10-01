В Турции утонул турист из Казахстана - СМИ

В Турции утонул турист из Казахстана, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Haberler.



Сообщается, что 25-летний гражданин Казахстана, утонул в Анталии. Инцидент произошел около 13.30 на пляже Коньяалты.



"Молодой человек купался в море в маске с трубкой. Старшая сестра находясь в отеле, в 16.30 после поисков обратилась в 112. На пляж были направлены бригады морской полиции, береговой охраны, жандармерия, медики.



После 3-х часового поиска, турист из Казахстана был найден бездыханным на дне моря на глубине 5 метров. Тело водолазы вытащили из моря и доставили на берег", - сообщают местные СМИ.



После работы следственно-оперативной группы тело было доставлено в морг Института судебной медицины Анталии для вскрытия.