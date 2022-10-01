Разыскиваемую журналистку из Бурятии задержали в Астане

Астана. 1 октября. КазТАГ - Разыскиваемую журналистку из Бурятии Евгению Балтатарову задержали в Астане, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.



«30 сентября была задержана жительница Бурятии Евгения Балтатарова, которая находится в межгосударственном розыске (розыск СНГ) по ст.207 ч.1 УК Российской Федерации», - сообщает полиция.



Уточняется, что Балтарову объявили в розыск власти Бурятии. Полиция, со своей стороны, подготовила документы для передачи инициатору.



Арест при этом предусматривается, только подписка о невыезде.



Правоохранительные органы России уже уведомлены об установлении.