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Разыскиваемую журналистку из Бурятии задержали в Астане

Просмотров:491 Опубликовано: Сегодня, 18:13
Разыскиваемую журналистку из Бурятии задержали в Астане
Фото из открытых источников
Астана. 1 октября. КазТАГ - Разыскиваемую журналистку из Бурятии Евгению Балтатарову задержали в Астане, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«30 сентября была задержана жительница Бурятии Евгения Балтатарова, которая находится в межгосударственном розыске (розыск СНГ) по ст.207 ч.1 УК Российской Федерации», - сообщает полиция.

Уточняется, что Балтарову объявили в розыск власти Бурятии. Полиция, со своей стороны, подготовила документы для передачи инициатору.

Арест при этом предусматривается, только подписка о невыезде.

Правоохранительные органы России уже уведомлены об установлении.


Источник: kaztag.kz
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