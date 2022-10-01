«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 01 Октября
+22...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.71 KZT
  • €1 = 467.03 KZT
  • 1 RUB = 8.36 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Как изменились цены на квартиры в Казахстане

Просмотров:264 Опубликовано: Сегодня, 20:23
Как изменились цены на квартиры в Казахстане
Фото Турара Казангапова
В сентябре средние цены предложений на квартиры на вторичном рынке выросли в 10 городах Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Максимальный рост за месяц произошел в Алматы: +1,9 процента. За 1 квадратный метр просили в среднем 671,3 тысячи тенге.

В Семее (353,8 тысячи) и Астане (481,6 тысячи) цены предложений увеличились на 1,3 и 1,2 процента соответственно.

В семи городах динамика ниже 1 процента:

- Актобе: +0.9 процента, 277,1 тысячи тенге за 1 квадратных метров;
- Уральске: +0.8 процента, 306,5 тысячи;
- Шымкенте: +0.4 процента, 421,5 тысячи;
- Таразе: +0.2 процента, 296,3 тысячи;
- Павлодаре: +0.2 процента, 362,5 тысячи;
- Кокшетау: +0.1 процента, 322,3 тысячи;
- Актау: +0.1 процента, 294,4 тысячи.

Цены не изменились в трех городах: Усть-Каменогорске, Талдыкоргане, Караганде — остались на уровне августа.

Также нулевая динамика по итогам сентября сложилась в целом в РК.

Снижение цен на 0,1-1,3 процента зафиксировано в Кызылорде, Атырау, Костанае, Петропавловске.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика