Как изменились цены на квартиры в Казахстане

В сентябре средние цены предложений на квартиры на вторичном рынке выросли в 10 городах Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Krisha.kz.



Максимальный рост за месяц произошел в Алматы: +1,9 процента. За 1 квадратный метр просили в среднем 671,3 тысячи тенге.



В Семее (353,8 тысячи) и Астане (481,6 тысячи) цены предложений увеличились на 1,3 и 1,2 процента соответственно.



В семи городах динамика ниже 1 процента:



- Актобе: +0.9 процента, 277,1 тысячи тенге за 1 квадратных метров;

- Уральске: +0.8 процента, 306,5 тысячи;

- Шымкенте: +0.4 процента, 421,5 тысячи;

- Таразе: +0.2 процента, 296,3 тысячи;

- Павлодаре: +0.2 процента, 362,5 тысячи;

- Кокшетау: +0.1 процента, 322,3 тысячи;

- Актау: +0.1 процента, 294,4 тысячи.



Цены не изменились в трех городах: Усть-Каменогорске, Талдыкоргане, Караганде — остались на уровне августа.



Также нулевая динамика по итогам сентября сложилась в целом в РК.



Снижение цен на 0,1-1,3 процента зафиксировано в Кызылорде, Атырау, Костанае, Петропавловске.