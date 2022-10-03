«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 03 Октября
+20...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 475.51 KZT
  • €1 = 464.15 KZT
  • 1 RUB = 8.2 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Петербурге вручили повестку гражданину Казахстана

Просмотров:872 Опубликовано: Сегодня, 17:12
В Петербурге вручили повестку гражданину Казахстана
фото 47news
47news обнаружил новый виток в новостях-абсурдах о призыве. Ранее в СМИ звучало про пожилых, инвалидах, а теперь военкомат взялся за иностранцев. Показываем, как это работает и как выглядит такая повестка.

В воскресенье, 2 октября, 31-летний гражданин Казахстана Георгий мирно отдыхал дома с женой. Пара живет в собственной квартире на проспекте Космонавтов в Московском районе Петербурга. На часах около двух пополудни.

- Зазвонил домофон. Я спросил, кто и что нужно. Мужчина ответил, что должен мне вручить повестку. Дверь я открывать не стал, взял свой казахстанский паспорт и спустился вниз. Спросил откуда он и кто. Выяснилось, что сотрудник жилкомсервиса Московского района, - рассказывает мне Георгий.

По его словам, лицо из коммунальной службы было в возрасте: “Доброжелателен и вежлив. Сказал, что лишь разносит”.

Георгий приехал в Петербург в 2013, учился в магистратуре университета телекоммуникаций Бонч-Бруевича. Через 2 года стал инженером, с тех пор здесь и работает, с 2017-го имеет вид на жительство. Годом ранее женился на девушке из Казахстана, она уже получила российское гражданство. Детей нет, но планируют.

- Я показал свой паспорт, этого было достаточно. После этого он зашел в подъезд - у него еще повестки остались. Я попросил свою сфотографировать, а он сделал на ней пометку - гражданин Казахстана.

Повестка подписана военкомом Александровым и заверена печатью. Явиться нужно к 10 утра 3 октября.

- Вы когда в вузе учились, вас на воинский учёт ставили?
- Нет. После того как поступил в магистратуру, всех отправили в военкомат. Я пришёл, но мне сказали - я иностранец - свободен. Военную кафедру, соответственно, не посещал.
- Ничего не подписывали, нигде не расписывались?
- Такого что-то не припомню, маловероятно.

Вернувшись домой, Георгий позвонил на горячую линию “122”, поинтересовался, кто может разносить повестки и как она может прийти гражданину Казахстана.

В Петербурге вручили повестку гражданину Казахстана


- Мне сказали, что разносить могут уполномоченные военкоматом. Почему пришла мне, девушка ответить затруднилась. Кстати, того, кто выписывал повестку, наверное, должно было смутить, что у меня отсутствует отчество, да загранпаспорт Казахстана международного образца и в нем нет этой графы. По всем российским документам я прохожу без отчества.

Видимо, его сильно встревожил интерес военкома Александрова к своей персоне. В жилкомсервисе ему сказали, что - да, разносить имеют право, а про остальное не в курсе (это понятно, Георгий звонил в аварийную службу. Но кому только не позвонишь после такого сюрприза). В консульство и посольство своей страны внезапный “призывник” тоже позвонил. Там сообщили, что консула о казусе проинформировали.

- В Казахстане вы военнообязанный или отслужили? - уточнил 47news
- Да, военнообязанный, но не служил. И добавлю, если я пойду в России туда, куда мне предлагают, в Казахстане за это полагается уголовная статья (видимо, “наёмничество”).

47news связался с военкоматом Московского района Петербурга под видом знакомого Георгия и спросил, как так могло случиться.
- В почтовом ящике нашли? - спросила дежурная, добавив что-то о студентах, которые их разносят.
- Нет, сотрудник жилкомсервиса принес.
- Наверное, ошибочно. Нужно же, чтобы российский был военный билет, а не Казахстана. Наверное, он скоро уедет туда, - по-доброму пошутила собеседница и грустно рассмеялась.
- Были случаи, когда иностранцам повестки выписывали?
- Всякое было. Даже инвалиду-колясочнику без ног. И такое бывает.
- ???
- Не снялся с учета у нас, когда стал инвалидом. Мамаша его в шоке была, звонила. Кто не снимается, тем приходит повестка. А было так, что повестка пришла тому, кто лет пять как умер, - вздохнула сотрудница военкомата.

Правильно, на гражданах лежит обязанность вставать на воинский учет по новому месту жительства или из-за ухудшения здоровья. Если этого не произошло, военкомат не может самостоятельно актуализировать данные.

- И что моему знакомому теперь делать?
- Пускай завтра придет к десяти утра в 402-ой кабинет. Там сверка документов, а потом отправка.
- В смысле отправка?
- Навряд ли, - жизнеутверждающе сказала дама, добавив: - Что ему сложно что ли? Рядом же живёт. Отметится, чтобы больше не присылали и больше об этом не думать, а то будет все время думать. Нечего ему бояться, никто его не заберет, - несколько раз настойчиво проговорила дежурная.

Виктор Смирнов,
47news


Источник: 47news.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daulet201999
 saktau (Посетители) Сегодня, 19:28
tim77712,неужели такое возможно в современной России?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Daulet201999
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 18:19
Ходят слухи что в миграционных РФ плохо понимающим Русский язык иностранцам ( граждане Узбекистана и Таджикистана) подсовывают на подпись документы с их согласием на воинскую службу с условием упрощенного получения гражданства РФ а те не понимая ни слова подписывают(
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
saktau (Посетители) Сегодня, 17:21
Надо проверить, вдруг у него было двойное гражданство?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика