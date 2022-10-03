В Петербурге вручили повестку гражданину Казахстана

47news обнаружил новый виток в новостях-абсурдах о призыве. Ранее в СМИ звучало про пожилых, инвалидах, а теперь военкомат взялся за иностранцев. Показываем, как это работает и как выглядит такая повестка.В воскресенье, 2 октября, 31-летний гражданин Казахстана Георгий мирно отдыхал дома с женой. Пара живет в собственной квартире на проспекте Космонавтов в Московском районе Петербурга. На часах около двух пополудни.- Зазвонил домофон. Я спросил, кто и что нужно. Мужчина ответил, что должен мне вручить повестку. Дверь я открывать не стал, взял свой казахстанский паспорт и спустился вниз. Спросил откуда он и кто. Выяснилось, что сотрудник жилкомсервиса Московского района, - рассказывает мне Георгий.По его словам, лицо из коммунальной службы было в возрасте: “Доброжелателен и вежлив. Сказал, что лишь разносит”.Георгий приехал в Петербург в 2013, учился в магистратуре университета телекоммуникаций Бонч-Бруевича. Через 2 года стал инженером, с тех пор здесь и работает, с 2017-го имеет вид на жительство. Годом ранее женился на девушке из Казахстана, она уже получила российское гражданство. Детей нет, но планируют.- Я показал свой паспорт, этого было достаточно. После этого он зашел в подъезд - у него еще повестки остались. Я попросил свою сфотографировать, а он сделал на ней пометку - гражданин Казахстана.Повестка подписана военкомом Александровым и заверена печатью. Явиться нужно к 10 утра 3 октября.- Вы когда в вузе учились, вас на воинский учёт ставили?- Нет. После того как поступил в магистратуру, всех отправили в военкомат. Я пришёл, но мне сказали - я иностранец - свободен. Военную кафедру, соответственно, не посещал.- Ничего не подписывали, нигде не расписывались?- Такого что-то не припомню, маловероятно.Вернувшись домой, Георгий позвонил на горячую линию “122”, поинтересовался, кто может разносить повестки и как она может прийти гражданину Казахстана.- Мне сказали, что разносить могут уполномоченные военкоматом. Почему пришла мне, девушка ответить затруднилась. Кстати, того, кто выписывал повестку, наверное, должно было смутить, что у меня отсутствует отчество, да загранпаспорт Казахстана международного образца и в нем нет этой графы. По всем российским документам я прохожу без отчества.Видимо, его сильно встревожил интерес военкома Александрова к своей персоне. В жилкомсервисе ему сказали, что - да, разносить имеют право, а про остальное не в курсе (это понятно, Георгий звонил в аварийную службу. Но кому только не позвонишь после такого сюрприза). В консульство и посольство своей страны внезапный “призывник” тоже позвонил. Там сообщили, что консула о казусе проинформировали.- В Казахстане вы военнообязанный или отслужили? - уточнил 47news- Да, военнообязанный, но не служил. И добавлю, если я пойду в России туда, куда мне предлагают, в Казахстане за это полагается уголовная статья (видимо, “наёмничество”).47news связался с военкоматом Московского района Петербурга под видом знакомого Георгия и спросил, как так могло случиться.- В почтовом ящике нашли? - спросила дежурная, добавив что-то о студентах, которые их разносят.- Нет, сотрудник жилкомсервиса принес.- Наверное, ошибочно. Нужно же, чтобы российский был военный билет, а не Казахстана. Наверное, он скоро уедет туда, - по-доброму пошутила собеседница и грустно рассмеялась.- Были случаи, когда иностранцам повестки выписывали?- Всякое было. Даже инвалиду-колясочнику без ног. И такое бывает.- ???- Не снялся с учета у нас, когда стал инвалидом. Мамаша его в шоке была, звонила. Кто не снимается, тем приходит повестка. А было так, что повестка пришла тому, кто лет пять как умер, - вздохнула сотрудница военкомата.Правильно, на гражданах лежит обязанность вставать на воинский учет по новому месту жительства или из-за ухудшения здоровья. Если этого не произошло, военкомат не может самостоятельно актуализировать данные.- И что моему знакомому теперь делать?- Пускай завтра придет к десяти утра в 402-ой кабинет. Там сверка документов, а потом отправка.- В смысле отправка?- Навряд ли, - жизнеутверждающе сказала дама, добавив: - Что ему сложно что ли? Рядом же живёт. Отметится, чтобы больше не присылали и больше об этом не думать, а то будет все время думать. Нечего ему бояться, никто его не заберет, - несколько раз настойчиво проговорила дежурная.Виктор Смирнов,47news