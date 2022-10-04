10 авто под водой в Атырауской области: видео прокомментировали в МЧС

В Атырауской области около 10 автомобилей остались под водой из-за подъема уровня воды в Каспийском море. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Читатели прислали видео, на котором видны затопленные автомобили.



Как пояснил официальный представитель МЧС, инцидент произошел 3 октября в 40 километрах от села Исатай в Атырауской области.



"Из-за сильного порывистого ветра (по данным РГП "Казгидромет", до 23 метров в секунду) произошло поднятие уровня воды, в результате около 10 автомобилей (владельцы - рыбаки, охотники) частично остались под водой, по состоянию на 20:00 вода отошла, владельцы автомобилей убыли с данного участка", - сообщил Иманкулов корреспонденту.



Отметим, что накануне Департамент по ЧС распространил штормовое предупреждение о том, что на западе и юге области ожидается пыльная буря. Уточняется, что данное явление характеризуется как ветровой нагон - подъем уровня воды в морских устьях крупных рек, а также у подветренных побережий морей, крупных озер и водохранилищ, вызванный воздействием ветра на водную поверхность.



"Информация о пострадавших не поступала. Министерство по чрезвычайным ситуациям просит население обращать внимание на штормовые предупреждения, руководствоваться рекомендациями спасателей и не оставлять транспортные средства вблизи водоемов", - добавил Руслан Иманкулов.

