Брошенные россиянами на границе автомобили грабят мародёры

Злоумышленники орудуют на территории России около пограничных переходов, где россияне бросали свои авто, чтобы пешком перейти границу с Казахстаном.



После объявления частичной мобилизации в РФ всего за 10 дней границу Казахстана на территории Западно-Казахстанской области через шесть автомобильных пограничных пунктов пропуска пересекли 50 928 россиян. Об этом 30 сентября на заседании Общественного совета области сообщил представитель погранслужбы ДКНБ ЗКО.



Многие из них, чтобы пройти границу быстрее, бросали свои автомобили на приграничной территории. Теперь эти автомобили стали добычей мародёров, пишет «Надежда».



«У нескольких автомашин разбиты стекла, у других поснимали резину. С российской стороны автомобильного погранперехода Шаган (Тёплое) – Оренбургское направление, брошенными стоят около 40 автомашин. Почти все разграблены. На Самарском направлении, со стороны РФ, около 10 брошенных автомашин», – сообщили изданию очевидцы – водители большегрузов.



Похоже, имущество уехавших в Казахстан россиян никто спасть не собирается. Факты мародёрства не регистрируются, потому что нет заявлений – автомашины беспрепятственно разбирают на запчасти, возмущаются дальнобойщики