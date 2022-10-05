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Все голубоглазые люди на планете являются потомками одного человека – ученые

Просмотров:145 Опубликовано: Сегодня, 07:52
Все голубоглазые люди на планете являются потомками одного человека – ученые
Фото из открытых источников
Ученые из Дании провели исследования и пришли к выводу, что все голубоглазые люди в мире являются потомками одного человека, который жил примерно 6-10 тысяч лет назад, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на LADBible.

Ученые утверждают, что всего 10 процентов населения Земли имеют голубой цвет глаз. В течение многих лет они изучали ген ОСА2, определяющий уровень коричневого пигмента в человеческом глазу. В итоге ученые пришли к выводу, что голубой цвет радужной оболочки глаза - это следствие генетической мутации, происходящей из гена HERC2, который добавляет голубой пигмент.
Также ученым удалось установить, что эта мутация произошла от одного-единственного человека, жившего примерно 6-10 тысяч лет назад.

"Все голубоглазые люди связаны с одним и тем же предком. Все они унаследовали одну и ту же мутацию в одном и том же месте своей ДНК", - заключил автор исследования, профессор Ханс Айберг из отдела клеточной и молекулярной медицины.

По мнению исследователей, мутация могла распространиться, когда люди мигрировали из Африки в Европу, что в некоторой степени объясняет то, почему в основном люди европеоидной расы имеют голубой цвет глаз.


Источник: Tengrinews.kz
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