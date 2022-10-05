Подпадают ли авто с желтыми номерами под легализацию, ответили в МВД

Завезенные из Армении автомобили, которые получили желтые казахстанские госномера с ограниченным правом пользования, также подлежат легализации. Об этом в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz сообщили в Министерстве внутренних дел.



Как заявили в ведомстве, получить обычные белые госномера можно будет при условии, если хозяин авто с желтыми номерами уплатит сбор за первичную регистрацию.



"Ранее зарегистрированные в Казахстане армянские автомобили с желтыми номерами подпадают под легализацию при условии уплаты сбора за первичную регистрацию в размере 200-250 тысяч тенге.



В настоящее время госорганами вносятся поправки в Налоговый и Экологический кодексы в части утверждения ставок сбора за первичную регистрацию в размере 200-250 тысяч тенге и отмены сбора за утилизацию при легализации автомобилей. Также разрабатывается постановление правительства, определяющее порядок и сроки проведения их легализации", - сказали в пресс-службе МВД.



Напомним, два года назад в Казахстане провели разовую акцию по легализации машин, привезенных из Армении. Владельцам таких авто разрешили получить госномера казахстанского образца с желтым окрасом.



"Поскольку ввезенные автомобили состоят на регистрационном учете в Армении, при регистрации в Казахстане им были присвоены номера на желтом фоне со статусом временной регистрации. Транспортные средства, ввезенные из других стран, в том числе ЕАЭС, не подпадают под данную норму", - пояснили в министерстве.



Однако казахстанцам выставили ограничение: хозяин автомобиля с желтым номером не сможет переоформить его на другого человека. Авто закрепляется за ним вплоть до того, как его сдадут на утилизацию. По данным МВД, таким правом воспользовались более 23 тысяч казахстанцев, которые завезли армянские автомашины.



"Наибольшее количество автомобилей с желтыми номерами зарегистрировано в Атырауской (5,3 тысячи), Мангистауской (4,5 тысячи) и Актюбинской областях (3,2 тысячи), а также в Алматы (2,6 тысячи). МВД отдельный учет автомобилей по маркам и моделям транспортных средств, получивших желтые номера, не ведется", - подытожили в ведомстве.



Ранее сообщалось, что в скором времени будет проводиться легализация иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября текущего года. Так как поправки в Экологический и Налоговый кодексы вступят в силу только в январе 2023 года, легализация будет проводиться со следующего года.



Зарегистрированным автомобилям будут выдаваться обычные белые номера, каких-либо ограничений на распоряжение полиция накладывать не будет. Сейчас прорабатывается возможность подачи онлайн-заявления в полицию для легализации автомобилей. Будет организована работа контакт-центров полиции.



Под легализацию не попадут "криминальные" и нерастаможенные автомобили. Требований по возрасту и экологическому классу не будет.