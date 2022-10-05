МИД России вызвал посла Казахстана

Об этом 4 октября сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова



Посла Казахстана Ермека Кошербаева вызвали в Министерство иностранных дел России из-за ситуации с украинским послом в Астане Петром Врублевским, сообщила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. Поводом стала появившееся в августе в социальных сетях видео, на котором украинский дипломат заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских.



Приводим цитату Захаровой дословно по сайту МИДа России.



«Вызывает возмущение развитие ситуации вокруг скандально «убывшего» 8 сентября с.г. в Киев посла Украины в Казахстане П.Ю.Врублевского. Как известно, этот воинствующий русофоб 21 августа с.г. отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских, преступив тем самым все рамки цивилизованного поведения, не говоря уже о дипломатической этике и грубейшем нарушении законов страны пребывания, предусматривающих ответственность за подрыв межнационального согласия. Тогда российская сторона незамедлительно потребовала высылки «дипломата». В ответ было обещано, что П.Ю.Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки.



К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии.



Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября с.г. в МИД России был вызван посол Республики Казахстан



Рассчитываем, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства (статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни), не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста», - заявила Захарова.



Напомним, 23 августа 2022 в Министерстве иностранных дел Казахстана состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублевским. «В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа текущего года казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову, – сообщила тогда пресс-служба МИД РК. – Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами».